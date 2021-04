Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram luego de compartir una imagen de dos momentos extremos de su vida. En una se la ve con sobrepeso, y en otra con una delgadez casi extrema.

“Hoy no soy ninguna de estas dos. Son momentos extremos y distintos: uno donde estaba cansada de tantas burlas, otro donde estaba podrida de ser tan estricta con mi actividad física y mi ‘dieta’”, escribió en su posteo.

La nutricionista reconoció que sufrió mucho la mirada ajena, y que por eso experimentó muchos cambios: “Cuando era chica, no me importaba nada ni me daba cuenta de los kilos de más. Pero cuando crecés un poco, te das cuenta de las burlas, de los chicos que no te miran y de la ropa que te gustaría ponerte y no te entra. Pero eso es lo de menos. Con esto llegan las inseguridades y desciende la autoestima”.

“Empezás a probar dietas, te paseás por todos los pesos. Haces dietas donde solo pegás rebotes (al menos a muchos así nos pasa) ¿Qué pasaría si esto no existiera? ¿Si todos aceptáramos las diferencias de los demás?, se preguntó.

Pasquini espera su primer hijo junto a Alberto Cormillot, que tiene casi 50 años más que ella. Sin embargo, la diferencia de edad es lo de menos, ya que está muy enamorada.