Hace unos días se desató un verdadero escándalo tras conocerse la separación de Horacio Cabak. El conductor estuvo casado 27 años con Verónica Soldato, con quien tiene tres hijos. Después de que ella lo expuso públicamente acusándolo de infiel, este jueves desmintió que puedan reconciliarse. “Yo me valoro”, aseguró.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito leyó al aire un intercambio de mensajes que tuvo con Verónica donde ella desmintió una reconciliación con Cabak: “De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos. Por eso no me voy a arreglar con Horacio”.

En ese sentido agregó: “Acá en casa él tuvo todo y eligió eso (en alusión a la infidelidad). Ya se me pasará la angustia, yo me valoro”.

Luego, Verónica justificó su decisión de haber llamado a De Brito para hacer público el escándalo de su separación: “Quise que se supiera para no quedarme con la angustia porque sino él se hubiese ido de casa y todo el mundo me iba a preguntar a mí. Él es el culpable, el que trajo toda esta basura a la familia. Me parece bien que se saque la careta y explique qué pasó”.

Asimismo, habló de los sentimientos que tiene en este momento y cuál es su prioridad: “No lo odio a Horacio, no puedo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos”. Cabak y Soldato son padres de tres hijos, Ian de 18 años y los mellizos Alan y Chloé, de 15.