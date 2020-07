En una etapa de recomposición de las actividades culturales oficiales, con una cautelosa apertura de espacios y museos provinciales, el Centro Cultural Estación San Martín está en proceso abrir sus puertas próximamente con su primera exposición pictórica del año, pero también, a punto de estrenar nueva gestión. La artista plástica sanjuanina Jamile Apara estará al frente de este espacio como directora, gestora y curadora de sus contenidos. Mientras ajusta los detalles de la próxima inauguración de la exposición "El arte anuncia su llegada", que será dentro de una semana, Apara fue entrevistada por DIARIO DE CUYO. La artista y docente dejó en claro cuál es su visión y propuesta de trabajo que ejecutará para la institución; con la intención de darle un marcado acento territorial y comunitario.



- ¿Cómo será esta nueva etapa del Centro Cultural?



- De ahora en adelante estaré a cargo de la administración de la estación, el andén de carga, el andén de pasajeros y el anfiteatro El Globito, junto con la dirección de turismo, a cargo de Mariano Graffigna. Se trabajará en una co-gestión. La línea fronteriza entre lo que es turismo y cultura es frágil porque hay muchas actividades que pueden potenciar y beneficiar a ambos sectores por igual.





- Con la pandemia vigente, ¿cómo se adaptarán las futuras actividades?



- Contamos ahora con el protocolo Covid-19 para museos y centros culturales. En la primera acción que tenemos por hacer, es la muestra colectiva de artistas sanjuaninos "El arte anuncia su llegada". Será la prueba de fuego. Estamos ansiosos de volver a esta normalidad, que no será tanta, porque las acciones serán acotadas, desde la cantidad de gente que puede circular y los tiempos de permanencia durante la muestra. Hay condiciones nuevas que no estábamos acostumbrados. Pero lo maravilloso es que podemos abrir. Habrá un primer acto protocolar para autoridades y artistas. Después se abrirá para el público, siguiendo una serie de requisitos de preinscripción de un formulario digital, con horarios establecidos y todas las medidas preventivas sanitarias. Tenemos que generar un sistema con código QR para visualizar la información contextual y curatorial de las obras, porque esta vez no se usará folletería en papel, entre otras medidas.





- ¿La forma de organizar una exposición, cambiará totalmente?



- Hay que entender que esta situación es mundial y que nos supera a todos. Nadie estuvo preparado para esto. Pero nosotros producimos para un espectador. Si hacés una obra sólo por el mero deleite personal o una necesidad expresiva, terminás la obra y queda guardada en el placard de la casa. Creo que la mayoría de los artistas, estemos en el rubro que sea, pintor, músico o escritor, necesita de un espectador para que complete ese sentido y que su obra exista. Porque de lo contrario se muere en una simple contemplación personal. Es fundamental que alguien mire la obra, sea una, dos, 50 o mil personas.





- ¿Qué desafíos le esperan y cuáles serán las prioridades a tener en cuenta?



- La estación San Martín tiene un sentido importante, no ahora, sino desde siempre. La estación es parte del inconsciente colectivo sanjuanino. Es un espacio en el que muchos pudimos disfrutar. Pero ahora, hay que pensarlo desde otro lugar y otro contexto. Hay que repensarlo de muchas formas, desde lo administrativo, hasta lo social, de la difusión, etc. Debemos inventar un nuevo sistema que hoy no existe, de vinculación con la gente y con los artistas. Creo que hay que reinventar también los contenidos. Lo que se venía generando hasta ahora, era por una necesidad de vivenciar una experiencia artística. Pero ahora, surgen nuevas necesidades más profundas a las que hay que dar respuesta. El mayor desafío pensar qué hay que hacer dentro de este hecho histórico que estamos viviendo. Tal vez lo que se venía haciendo antes, no es lo que se necesitamos hacer ahora.





- ¿Es necesario que el Centro esté más cerca de la comunidad y llegar a un nuevo público?



- Esta gestión, no digo que antes no se haya hecho, estará centrada en la acción territorial; en ir a los barrios y uniones vecinales que estén en los bordes periféricos de la ciudad y que desde allí, se generen nuevos proyectos que sean reflejados y vayan al Centro Cultural. No se pretende que sea un espacio cerrado, sino abierto a la comunidad y que esta tenga una participación activa. No será un centro cerrado, sino de puertas abiertas para recibir todas las propuestas.





- Cuando termine el trabajo de su gestión, ¿qué quiere dejar como aporte a futuro?



- La estación debe ser un punto de encuentro para todos. Queremos que la sociedad termine apropiándose del lugar, porque esto no le pertenece a ninguna gestión, sino a los ciudadanos. Cuando todos lleguemos al punto de entender esto, creo que el objetivo estará cumplido.



DATO



"El arte hace su llegada", será la primera muestra del Centro Cultural San Martín bajo la curaduría de Jamile Apara y reunirá a 21 obras de artistas sanjuaninos. Se prevé su inauguración dentro de diez días, con fecha a confirmar.



Biografía



Jamile Apara es profesora en artes plásticas y egresada de la Universidad Nacional de San Juan. Ha participado en muestras individuales y colectivas a nivel provincial y nacional. También asumió el rol de jurado en concursos y convocatorias oficiales. Fue también delegada provincial del Movimiento Internacional de Muralismo Italo Grassi. Es autora del "Particionismo", estética basada en la participación del campo gráfico y es considerado como un género de pintura al óleo que fue inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.



El Particionismo consiste en una concepción donde se mira el todo desde cada parte de la cosa e inversamente, mirar el detalle desde la totalidad. En este trayecto, figuran obras tales como "Testigos silenciosos" que representan estatuas y monumentos urbanos o bien sus partes o símbolos referentes, para resignificar la esencia de un pueblo, su cultura y sus creencias.