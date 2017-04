Lejos del grupo que la llevó a la fama en 2016, la ex Rombai, Camila Rajchman, decidió cambiar. La joven cantante acudió a una personal trainer y comenzó a entrenar y hacer dieta. Así logró bajar 7 kilos y ganó más confianza para mostrarse más osada.

En casi tres meses de entrenamiento acompañado por dieta, la uruguaya bajó de peso notablemente. "En las primeras cuatro semanas bajé cinco, y aumenté mucho de masa muscular. Todos creen que estoy más flaca pero es porque cambié músculo por grasa", explicó la rubia.

Y contó que "antes, cuando me sacaban fotos no me sentía cómoda al verme. Y ahora, si me tomo una selfie la subo a las redes sin hacerme drama". Aunque aseguró que siempre fue relajada con su imagen. "Cuando estaba más gordita, si tenía que comprarme un talle M en lugar de S no tenía problema: prefería estar cómoda. Es que nunca me dediqué a ser sexy: lo mío es ser divertida, espontanea, natural". ¡Pero eso sí! "Hoy me animo más al vestirme, soy más osada".

Los buenos resultados obtenidos a base de mucho esfuerzo y constancia ya le permiten tomarse ciertas licencias. "Me salgo un poco más de la dieta, y está bueno. Nunca eliminé las harinas ni el azúcar, pude tener una vida normal, pero si hoy quiero salir y comer una milanesa o un chivito (uruguayo), está perfecto. No me siento con culpa si como una pizza, ¡que me encanta!", confesó.

