Hace unos días Verónica Monti, expareja de Sergio Denis, fue detenida por intentar robar calzado en un local del shopping Alto Palermo. Este jueves habló en Nosotros a la mañana (eltrece) donde contó que es cleptómana. Sin embargo, en medio de su defensa realizó una terrible acusación: dijo que Moria Casán le ofreció ejercer la prostitución a través de su representante. Sobre el final del ciclo la One salió al cruce: “Ésta además de cleptómana es mitómana”.

Todo ocurrió cuando Monti contaba su delicada situación económica: “Estoy en bancarrota”. Entonces confirmó que en el último año y medio se mudó diez veces porque no tenía donde vivir ni cómo afrontar los gastos de un alquiler. Además reveló que debió dormir en la calle, pero que sus hijos siempre tuvieron techo gracias a su mamá y amigos.

Respecto a su situación reveló: “Yo dos veces dormí en el Obelisco. Y esto no viene al tema, pero como lo escuché quiero aclarar que Moria Casán a mí no me ayudó. Me hizo una propuesta totalmente descabellada, que no tiene nada que ver conmigo, y esas noches la pasé en el Obelisco. La ayuda conllevaba a que haga cosas que no iba a hacer”.

El periodista Carlos Monti indagó y la expareja del músico, sostuvo que a través de Maxi Cardaci, le llegó una propuesta para hacer “lo que hace Moria”: “Lo sabe todo el mundo. ‘Te doy un techo, pero vos tenés que estar, dos o tres veces a la semana, con este tipo de 105 años, rico’”.

Todos en el piso le advirtieron que estaba haciendo una gravísima acusación y le consultaron si tenía cómo demostrarlo. Ella reafirmó: “Estoy diciendo la verdad. Si yo tengo un mes o dos con todo pago no me voy. Por algo salgo a la vereda”.

Mientras Verónica dejaba deslizar que se trataba de algo vox populi, todos en el piso se mostraron sorprendidos y destacaron que, pese a llevar tiempo en el medio, es la primera vez que escuchan semejante barbaridad.

Antes de finalizar el programa, Moria le envió un mensaje de voz a Sol Pérez que comenzó a pura risa: “¡Hola, mi amor! Estoy haciendo cinta, me acaba de avisar mi hija, que en el único día que no filma, prendió la televisión y me están acusando de prostitución”.

Visiblemente molesta agregó: “Es hermoso. Qué gracioso. Ésta además de cleptómana es mitómana. ¡Por favor! ¡Qué loca! Y claro, ¿de quién se va a colgar? De mí. Sin comentarios. ‘No comments’, diría el Coco Basile”.