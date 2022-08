El escándalo desatado alrededor de la figura de Piñón Fijo sigue sumando nuevos capítulos. Y, tras las denuncias públicas realizadas por los hijos del payaso, Sol y Jeremías, quienes dejaron entrever que su padre habría ejercido algún tipo de maltrato intrafamiliar, fue su exesposa, Karina Suárez, la que recurrió a las redes sociales para publicar un contundente mensaje.

“Desnaturalicemos el maltrato”, decía la frase publicada por el Colectivo de educación inicial que la ex de Fabián Gómez -tal el verdadero nombre del clown- reposteó en sus historias de Instagram. Y lo hizo justo después de que se difundieran las declaraciones que el artista había hecho en conferencia de prensa para tratar de desmentir las acusaciones de sus hijos.

El conflicto salió a la luz el pasado viernes en Intrusos, después de que Gómez hiciera un posteo con una foto de su nieta, con la que había dado a entender que no lo dejaban ver a la pequeña. “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, escribió junto a dos llamativos hastag: #derechonietos y “derechoabuelos.

En ese momento, el periodista Pablo Layus explicó que el payaso se había separado de su esposa y que, a partir de ese momento, se había interrumpido la relación con sus hijos y con sus nietos, Luna y León. Entonces, muchos internautas comenzaron a atacar los descendientes del artista, increpándolos por su actitud. Pero todo cambió cuando, este lunes, ambos dieron su versión de los hechos en sus redes sociales.

Sol explicó que hace ocho meses que no ve a su padre y aseguró: “Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”. Y remarcó que su idea era criar a sus hijos “en entornos sanos y alejados de violencia expresada en todas sus versiones, donde el respeto, la lealtad y la comprensión sean los pilares”.

Por su parte, Jeremías cuestionó el hecho de que su padre expusiera a su nieta, cuidándose siempre de tapar su rostro, y aseguró: “No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente”.

Frente a esta situación y en medio de una serie de presentaciones, Gómez no pudo evitar la pregunta de los medios sobre el tema. “Por el momento no voy a hablar, y menos de Piñón por respeto a los chicos que siguen este personaje. Lo único que hice, mi gran pecado y si hubiera sabido las consecuencias no lo hubiera hecho, fue subir a las redes un posteo diciendo que extrañaba a mi nieta”, comenzó señalando.

Y luego continuó: “Eso desencadenó una cantidad de conjeturas en el periodismo y en la prensa. Y me parece que esa bola de nieve le hizo daño a mis niños, a mis hijos...Y ya sabemos la reacción. Voy a pensar tranquilo cómo dar una respuesta. Acá me parece que hay una parte dolorosa, ¿no? Hoy en día es fácil acusar de maltrato y de violencia. Omitir decir claramente la verdad, muchas veces te deja mal parado a vos... Si yo digo: ‘Si hablara de lo que este muchacho me hizo’, ya te deja parado en un lugar de cosas muy serias”.

Para terminar, Gómez señaló: “Estas cosas serias no las voy a hablar como Piñón. Ya veré qué medidas tomo...Es medio bizarro y medio patético que un payaso esté hablando de acusaciones demasiado serias. A mis hijos los amo. A mi nieta la amo. A mis nietos los amo. Nunca haría nada para hacerles daño. Pero bueno, la vida tiene una dinámica que uno no siempre maneja”.