"No todo lo que reluce es oro" recita el dicho popular. Podríamos indicar que aplica perfecto para esta oportunidad, en la que si bien la pareja de Laurita Fernández y Nicolás Cabré está a todo motor, luego de que los tortolitos fueran entrevistados por Tatiana Schapiro, periodista de Infobae, el actor hizo un comentario que indignó a la gente en las redes sociales, principalmente al colectivo feminista.

Sucede que, en medio de la entrevista, la periodista del medio liderado por Daniel Hadad consultó a la bailarina: "¿En qué momentos tenés ganas de echarlo a Cabré de tu casa?" , "hoy por ejemplo - risas- me retó por que no hice la cama", respondió sin titubeos Laurita. En medio de sonrisas incómodas Cabré salió a defenderse de su pareja: "No no es un reto eso. Ella es ordenada pasa que soy obsesivo. No soy del hincha bolas, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y esta la cama deshecha yo siento que no me quiere más".

Nicolás Cabré, Laurita Fernández y la convivencia: “Él me retó porque no hice la cama” | Por Tatiana Schapiro https://t.co/GQhuSg489B pic.twitter.com/KaDUJJePVZ — infobae (@infobae) December 9, 2019

Si bien en el piso de entrevista todo era risas, no lo fue así para la gente en las redes que recibió la actitud del actor de una muy mala manera y lo hicieron saber tras lanzar comentarios lapidarios. "Ah no bueno le falla", "Que gil", "No entiendo por qué sigue consiguiendo minas", "Y que tal si la hace él", "¿Cómo aguantás Laurita?", fueron algunos de lo más picantes. Pero el tono se elevó cuando la noticia cayó en mano de los grupos feministas, quienes defienden los derechos de la mujeres contra todo pronóstico y no le dieron tregua: "No puedo creer que Cabré crea que su novia tiene la obligación de hacerle la cama", "La igualdad les cuesta", "Demuestra que siempre se puede ser un poco más garca con las mujeres", "Más comentario de patriarcado". Incluso se sumó Ángel de Brito, conductor de LAM, a reafirmar los dichos: ¿Esto es en serio? chicaneó.

Lo cierto es que el "no aclares que oscurece" no fue algo que tuvo mucho en cuenta la pareja de Laurita luego de justificarse: "Yo siento que si no está hecha la cama no me quiere más, de hecho se lo pregunté hoy" frente a lo que la bailarina le retrucó: "Por eso te dije que me quedé dormida y no llegué a hacerla" y él añadió a su respuesta: "Bueno por eso no fue un 'hace la cama' sino que me preocupa y me angustia".

Además, remató la entrevista revelando que a Rufina, hija que tiene en común con La China Suárez, le inculcó el orden y la disciplina y la pequeña siempre hace su cama y ordena sus pertenencias. Lo que quedó en claro fue el "a guardar a guardar cada cosa en su lugar" que el morocho lleva como Himno. Hoy Laurita se lo festeja, ¿mañana? Veremos.