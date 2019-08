Esta semana, el estreno destacado en la pantalla de cines es Dora y la ciudad perdida. Es el live-action inspirado en la serie animada Dora, la exploradora, la película para toda la familia muestra una aventura donde la jovencita deberá rescatar a sus padres, mientras resuelve el enigma de un pueblo de oro oculto en la jungla. La versión real cuenta con un elenco principalmente hispano que pretende no sólo gustar a los chicos sino también a los grandes, en la trama expone referencias a la cultura incaica y además, incluye varias palabras en quechua en los diálogos. Pero la acción y el humor es el eje donde se sostiene el largometraje. Isabela Moner es la actriz estadounidense de origen peruano quien le dará voz a la niña aventurera ya más adolescente.

"Crecí con Dora, entonces entiendo su personalidad, su energía", dijo Moner en una entrevista reciente con The Associated Press. "Creo que ella es un personaje muy fuerte y multidimensional. Es simplemente humana", agregó orgullosa de interpretar a un personaje latino, la joven actriz dice que le encantó aprender un poco de quechua para ser más creíble en la película y que a veces tuvo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú, para que le explicara algunas palabras.