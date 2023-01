La explosiva alianza entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, que ayer se plasmó en la "Bzrp. Music Session #53", está batiendo récords de escuchas, reproducciones y streams.



La canción, subida a redes ayer, ya tiene 45 millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a "Despacito RMX" que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.



Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y el fenómeno argentino Bizarrap tuvo el "mejor alcance" con 3,6 millones de reproducciones en la primera hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en menos de 24 horas.



Shakira, quien también protagoniza el video con la estética insignia que remite al estudio casero que el productor tenía en su casa familiar de la localidad del conurbano bonaerense de Ramos Mejía, se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.



Los videos de las reacciones de streamers como Ibai Llanos y "Momo" Gerónimo Benavides y Coreano Loco también retroalimentaron el fenómeno viral en las plataformas como YouTube.



El video del streamer español superó la barrera de los 2,5 millones en apenas unas horas de ser publicada la canción y hasta esta tarde superaba la barrera de los 6 millones de vistas.



Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico.



La colaboración entre Bizarrap y Shakira es la número 53 de las distintas que ha mantenido el músico argentino con cantantes locales como Duki o Paulo Londra y extranjeros como Quintero y Residente, que posicionaron a Biza como uno de los productores más destacados y escuchados en todo el mundo.



En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: "Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", canta Shakira en relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.



"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", frasea una estrofa del nuevo hit mundial.



El productor musical viene de cerrar el 2022 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.



En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su "Session #52" junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.



En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio "Monotonía", que ya tuvo dos anticipos ("Te felicito" y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado).



En el año que terminó de explotar mundialmente, Bizarrap tuvo cuatro nominaciones en los Grammy Latinos pero no logró coronarse con ninguna estatuilla, aunque tendrá, seguramente, más de una revancha en el corto plazo. Sobre ese reconocimiento, el cantante puertorriqueño Eladio Carrión, voz invitada de la Music Session #40, sostuvo a Télam que “a un productor como él no le hace falta un premio” porque es “la industria la que habla y eso es un premio aparte que él tiene y que nadie más puede tenerlo”.



Para Villano Antillano, el encuentro musical con el argentino -que resultó una de las más escuchadas de la plataforma Bizarrap- resultó “una experiencia bien bonita y a la vez bien simple. Fue 'esto es lo que es, esto es lo que estamos haciendo'. Yo no pongo en duda tu capacidad increíble como productor y tu no pones en duda mi capacidad increíble como rapera'".



Antes de comenzar a grabar, compartieron una charla sobre música electrónica que terminó de fijar el punto de partida de la sesión en la música house por lo que “significaba el género para cada une”.



Villana, en una entrevista con Télam, sostuvo días atrás que fue en las “pistas de baile” donde se encontró con las “primeras mujeres trans” que vio en su vida: “Fue mi primer contacto con este mundo donde sí era posible ser la persona que yo realmente era, por eso la sesión con Bizarrap tiene un significado bien grande. Hablamos de eso y terminamos metidos en la electrónica”, reveló sobre la “Bzrp. Music Session #51”.



Tanto la cantante puertorriqueña como su colega y amiga española Ptazeta destacaron la comodidad que sintieron dentro del estudio: "Nunca se habló de mi identidad de género ni lo que se podía significar. Es lo que aspiro a que sea siempre dentro del estudio”, resumió, mientras que su colega canaria pudo sortear los nervios de los primeros minutos al encarar su primera experiencia con otro productor que no fuera su ladero Juacko.



“Fue súper bien y me divertí haciéndolo. Me sentí bien a pesar de que era el primer productor con el que colaboraba que no fuese Juacko. No sabía si íbamos a entendernos. Le conté a Biza que estaba un poco nerviosa y él me dijo que no me preocupara y que soltara lo mío. Le expliqué que no quería hacer trap y que quería llevar mi mensaje pero con más ritmo. Creo que salió algo súper guapo”, señaló a Télam sobre la colaboración número 45.