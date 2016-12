Luego de su separación de Fede Bal, a Barbie Vélez se la vinculó con varios hombres. Sin embargo, lo cierto es que la morocha disfruta de su soltería, aunque varios chicos intenten conquistarla.

En las últimas horas, un posible pretendiente tuvo una idea muy extraña para llamar la atención de la actriz. Nada de regalos costosos ni invitaciones extravagantes: el joven le pagó el peaje.

"Un chico que no conozco me acaba de invitar el peaje.. creo que es el gesto más lindo que recibí en los últimos tiempos", escribió en su cuenta de Twitter la ex participante del Bailando junto con unos corazones.

¿Quién es el susodicho y con qué intenciones lo hizo? No se sabe y por lo que dijo Barbie en la red social, la cosa no avanzó, por lo que no se conoce el nombre de él ni hubo intercambio de teléfonos.

Aunque la cosa entre la actriz y el desconocido se perdió ahí, él logró su cometido y le sacó una sonrisa a ella, a días de terminar uno de los años más complicados de su vida.