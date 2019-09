El festival musical solidario Por Vos 2018, organizado por el programa radial A todo o nada, permitió adquirir y arreglar instrumentos; y también abrir el sexto núcleo, que funciona en el Colegio El Tránsito.



Y el festival musical solidario Por Vos 2018, que se realizó en diciembre pasado en el Teatro del Bicentenario y tuvo como objetivo ayudar a la Fundación Orquesta Escuela San Juan, rindió sus frutos. Primero fue la adquisición, por parte de la institución que comanda Jorge Rodrigo, de unos 20 violines -"nutriente básico de las orquestas"- y de insumos (arcos, cuerdas, resinas y material de mantenimiento), la compra de un piano para acompañamiento y la restauración de 15 instrumentos de cuerdas para estudiantes avanzados (donados desde Europa gracias a la mediación del maestro y afinador Guillermo López). Y ahora la frutilla del postre: también con los fondos recaudados en el festival -270 mil pesos- se concretó la creación un nuevo núcleo educativo para conformar la primera orquesta escuela de Trinidad y se impulsó su funcionamiento, garantizando su continuidad hasta fin de año. Con sede en el Colegio El Tránsito, las clases comenzaron hace una semana y a ellas concurren 40 estudiantes en dos grupos de 20, uno de entre 10 y 11 años; y otro de 12 a 13. Quien está a cargo de este núcleo es Brisa Quiroga, monitora que surgió de la primera orquesta creada, con toda la experiencia y empatía que eso significa, y que ahora transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones que se suman a esta familia musical, la sexta agrupación desde que se creó el programa en la provincia.



Las jornadas funcionan de lunes a jueves de 16 a 20 hs. En el aula, las niñas que nunca tuvieron acceso a un instrumento, ya saben cómo sentarse en la posición correcta, sostener el violín y el arco, la ubicación de los dedos en la cuerdas, identificar las notas en el pentagrama, los pulsos y los tiempos; pero sobre todo y lo más importante, la conducta de asumir un rol y ponerse a la par del otro; de tener la conciencia de compartir un espacio entre pares.



Desarrollar conocimientos musicales a través de la práctica del instrumento, adquirir la disciplina necesaria mediante el trabajo colectivo y brindar la oportunidad a los niños y jóvenes que no pueden acceder de otro modo al estudio musical, conforman el propósito social y pedagógico del sistema de Orquesta Escuela, que -sostenido por los ideales del maestro venezolano José Abreu y su sistema que involucra el arte y la inclusión social- fue el blanco de la edición 2018 del festival musical solidario que desde 2016 realiza el programa radial A todo o nada, conducido y producido por Julio Turcumán, Victoria Olaechea, Walter Ríos, Gabriela Moreno e Ivana Sillero, y que se emite por LV5.



"Esto fortalece el proyecto. San Juan marcó un camino pedagógico interesante para las orquestas escuelas del país. Ya contamos con varios monitores que salen de las mismas orquestas para enseñar. Realmente es positivo porque hace al objetivo de llegar a todos los departamentos", explicó Rodrigo, quien también destacó -en esta línea- la incorporación de Indira González -concertino de la Sinfónica de la UNSJ- como monitora. "Es muy significativo, ésto les ayudará a los chicos a transitar por un buen camino. Porque lo que buscamos es la excelencia", amplió Rodrigo.



El flamante núcleo Trinidad se suma a las otras cinco sedes que tiene la Fundación Orquesta Escuela, y que de lunes a viernes funcionan en la Escuela Hogar de Rawson, en la Sociedad Israelita de Capital, en la Municipalidad de Capital, en Sarmiento y en San Martín, que se inauguró en abril de este año. Y en total, son unos 190 los niños y jóvenes los que aprenden en estos núcleos.

* Brisa Quiroga, monitora

Fue alumna de la primera generación de los miembros de la Orquesta Escuela. Transitó todos los niveles desde el pre-infantil, el infantil y llegó al infanto-juvenil, donde ya aborda obras complejas. Pero lo auspicioso, es que también se encuentra en condiciones de ayudar, acompañar y enseñar a los que vienen atrás y recién están empezando. Brisa Quiroga es la monitora en la orquesta que funciona en el colegio El Tránsito y es su primera experiencia como capacitadora. La convivencia con las niñas le resultó "bastante linda", dijo a DIARIO DE CUYO. "Puedo compartir lo que me enseñaron. Y quiero que lleguen en el futuro a superarme y superarse también. Es un desafío que las niñas se incentiven y no bajen los brazos en el camino de la música. Ellas quieren tocar muchas cosas, las más chicas quieren ya sacar notas. Me demandan bastante, porque están muy entusiasmadas. Lo que sí es importante es que, como me enseñó mi profesor, hay que ser perseverante. Por más que cueste o no salga una nota como uno quiere, no hay que abandonar", explicó la joven, que cuenta con 17 años de edad. "La orquesta es el pilar de mi vida, porque me permite poder ser una adolescente que se supera y la música lo es todo. Es mi lugar para cumplir mis sueños", opinó.