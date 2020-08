En un año muy especial como éste, por tratarse de aniversario número 100 de la radiofonía argentina, se produjo un hecho no menor y de importancia significativa para el propio medio; y que, curiosamente, la pandemia reinante, ha permitido viabilizar: el regreso del radioteatro al éter. En total soledad, pero con una fuerte convicción en apostar a la producción artística en radio, la emisora AM 750 de Buenos Aires irrumpió el ciclo "Vuelve", una alternativa cultural en su programación habitual de los fines de semana para transmitir historias del teatro independiente al receptor de la casa, con el tradicional formato que viene de la época dorada de la radio de la mitad del Siglo XX y que fue también muy significativo para los radioescuchas sanjuaninos de la década del "40 y del "50. Con un esquema unitario de una duración de 50 minutos, todos los sábados a las 23, se pueden escuchar una gran variedad de historias y temáticas, enroladas en una grilla que reúne a importantes artistas reconocidos de la cultura nacional tales como Malena Pichot, Nacha Guevara, Nora Cárpena, Víctor Agú, Vanesa González, Daniel Fanego, Florencia Dyzel y Julián Doregger, entre muchas otras figuras. La vuelta al radioteatro tuvo en su génesis, la idea y el impulso entre la periodista Gisela Marziota y la actriz y directora Marina Glezer, quien conduce el programa "Pasajera en trance" (los domingos de 13 a 16 por AM 750). A partir de la repercusión de este proyecto, le propusieron a Glezer la dirección y producción integral del ciclo que cuenta con obras originales de autor y actores como propios dramaturgos. "El radioteatro me apasiona", contó a DIARIO DE CUYO, la artista ganadora de un Cóndor de Plata por su actuación en la película "El Polaquito". Rescatar del manual de historia y de los libros a un género tan querido en la memoria de muchas generaciones, tiene como estrategia, invitar a los actores, actrices y autores que están sin trabajo por la pandemia, con un concepto amplio y plural, que buscará a largo plazo, extender la misiva a artistas provinciales.



"Las temáticas que abordamos tienen mucha coyuntura con realidades sociales, desde el confinamiento, pasando por los feminismos, hasta dramas profundos actuales. Muchos actores abrazaron rápidamente esta propuesta, porque con tanta incertidumbre y no saber cómo poner la cabeza a pensar y ante la falta de todo, unos cincuenta minutos de ficción los estimula y revaloriza su profesión. Los artistas también son esenciales hoy", manifestó Glezer. Desde un formato antiguo, pero con novedad, ocurrencia y fantasía, las obras ofrecen mundos inexplorados todavía y siempre utilizando los sonidos. En cuanto a la respuesta de los oyentes, Marina dijo que el efecto y la devolución se materializan en "agradecimientos. La radio llega de manera gratuita, solidaria y con mucha empatía hacia el público. La radio siempre abre puertas y posibilidades. Creo que la radio no muere, ante tanto dominio de la imagen, me parece que lo sensorial y auditivo sigue siendo valioso e interesante para ponderar y no discriminar", concluyó la actriz. En el ciclo hay comedia, drama, telenovela, humor en una varieté muy ecléctica. Las próximas entregas son: "En cualquier momento" de Fernando Bogado con Sofía Gala y Emiliano Carrazone (15/8); "Los años dorados" de Valeria Lois y Jorgelina Aruzzi (22/8); Galaxia Día de Bla Bla (29/8); "Los paredes son de cartón", Vera Lorca y Pablo Mir (5/9); "Ella" de Susana Torres Molina con Patricio Contreras y Luis Machin (12/9); "Paraná Porá" de Maruja Bustamante, con Iride Mockert, Laura López Moyano y Sonia Alvarez (19/9); "Las Rotas" de Cinthya Edul, con Violeta Urtizberea y Mónica Raiola (26/9). Todos pueden escucharse (en San Juan por FM 103.8), en www.am750.com; Spotify y Radio Cut.



En un tiempo no muy lejano

De acuerdo a la investigación realizada por la licenciada y profesora en Historia, Carolina del Valle Olivares, la puesta en marcha de las primeras emisoras LV1 (hoy Radio Colón) y LV5 Radio Los Andes (Hoy Radio Sarmiento) impulsó al radioteatro como fenómeno cultural en sus respectivas programaciones. A partir del legendario ciclo de La Pandilla del Tío Melchor conducido por Alberto Vallejos a mediados de la década del "30, emergieron pioneros como Carmelo López, Oscar Donaire y Enrique Villamar, en títulos como "Barranca Abajo" y "Mi hijo el doctor". En 1945, Elcira Olivera Garcés y Arnaldo Maciel, impulsaron el primer "concurso de voces" para conformar un elenco estable de radioteatro en LV1. De allí surgieron grandes figuras como Alberto Vallejos, Silvia Montes, Liliana Dávila, Carlos Vila, José Luis Cícero y María Teresa Acosta. "Ojos Verdes Fondo de Mar" fue uno de los grandes éxitos en las tardes semanales de esa camada junto a "El León de Francia" (1952) y "Fachenzo el Maldito". En los años "60, se propagaron ficciones noveladas con personajes históricos o de leyenda, dando lugar a obras como "La Difunta Correa", "La Martina Chapanay" y "El Gaucho José Dolores", entre otros que tuvieron continuidad hasta mediados de los años 80. En la actualidad, hubo intentos particulares de reflotar el género, como por ejemplo la adaptación de "La Deolinda, testimonio de un milagro, por Julio César Barton que se emitía por FM Encuentro 94.3 hace unos años y cuyo material está alojado en el canal de Juan Quiroga Heredia en YouTube y www.vocessanjuaninas.jimdofree.com.