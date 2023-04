Agosto traerá a San Juan una de las movidas más fuertes de las artes escénicas: la final de la segunda edición del campeonato nacional, Performer Cup Argentina, que con éxito debutó en Buenos Aires el año pasado y cuya finalidad es completar la lista de artistas o performers que representarán al país en la instancia latinoamericana y también en el Mundial de Artes Escénicas que tendrá lugar en Italia, la cuna de esta propuesta, el año próximo. Pero además, los primeros puestos ganarán becas de estudios en el país y en el extranjero, tal como se hizo en la edición debut. Así lo adelantó a DIARIO DE CUYO Pablo Flores Torres, sanjuanino radicado en Buenos Aires, donde desarrolla su ascendente carrera y quien es el "responsabile nazionale residente" en el país. Destinado a cultores de teatro musical, danza, teatro, canto, artes circenses y otras artes de escenario, el campeonato -cuyas inscripciones están abiertas- se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto en El Almendro (Rivadavia), donde se montará además un campamento para quienes elijan esa modalidad, si bien hay participantes que pueden optar por alojamientos convencionales. Allí, en paralelo al campeonato y siguiendo la línea italiana, se desarrollarán masterclasses, varias de las cuales estarán a cargo de integrantes del jurado que llegará a San Juan desde distintos puntos del país; entrenamientos artísticos en distintas ramas, micrófono abierto y fogón.

"Es un campeonato oficial que nació en Italia y busca llevar a las artes escénicas a un contexto deportivo, hacer competir al artista. Es un formato muy común en Europa y Estados Unidos, lo hemos visto en películas y series de televisión como Glee, y se expandió a 60 países de todo el mundo de la mano de la FIPASS (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico - Sportive), ente que regula las artes escénicas y deportivas internacionalmente, que depende del Comité Olímpico Nacional Italiano", comentó Flores Torres, quien explicó que hubo razones de peso para elegir a San Juan como sede de la final.

"Cuando me ofrecieron ser parte y armar el equipo en Argentina, decidimos que el campeonato fuera en Buenos Aires por ser la capital. Pero cuando vimos que tuvo tan buena acogida del resto del país, surgió la idea de trasladar la sede todos los años. Ahora es San Juan porque el equipo de Cuyo, que tiene sede ahí en la provincia, es uno de los más consolidados de la Federación", explicó el artista sanjuanino, para quien "es un gran evento para los que nos dedicamos a esto, hermoso y enorme. Es como una megaconvención y una gran oportunidad para conocer a artistas de todo el país y también entablar contactos, de donde también pueden surgir posibilidades de trabajo".

Los participantes, que son llamados performers, puede competir como Performer completo (artista que demuestra habilidades técnicas e interpretativas en al menos dos asignaturas en la misma exhibición, por ejemplo los intérpretes de teatro musical) o especializados en canto, actuación, danza y artes de circo. Además, tienen la posibilidad de participar en compañías (pequeñas, hasta cinco integrantes; o grandes, mínimo de 6 artistas), dúos o bien como solistas; y está abierto tanto a principiantes como intermedios y avanzados (clasificación que asignarán los jurados y equipo de Método Pass dependiendo de las performances presentadas). Además se permiten interpretaciones inéditas y ya existentes. El jurado, con integrantes idóneos en cada disciplina, evaluará a los concursantes.

Consultado sobre la posición tomada por aquellos que consideran que no debe haber competencia en el arte, el presidente residente de Performer Cup Argentina expresó: "Yo siempre digo una frase que me encanta, que es 'En el arte no se compite, se comparte', que la dijo Erika Ender, la compositora del tema Despacito entre otros éxitos, recibiendo un Grammy. También creo que las competencias deportivas dentro del arte tienen que funcionar para compartir y eso es lo que pasa aquí. Lo he vivido afuera y especialmente en Argentina, donde se generó un ambiente súper lindo de compañerismo y amistad. Genera un vínculo con el que hace lo mismo que vos en otro lugar". Y se explayó: "Y en lo personal, para mí la competencia en el arte funciona para ver dónde estás, para ponerte metas en pos de un objetivo; te ayuda a enfocarte y sobre todo a superarte. Todo eso es lo que genera este contexto". En esta misma línea, Flores Torres se ocupó de precisar que Performer Cup "no es ni un concurso ni un show talent", sino que "en realidad es un torneo, un campeonato, el único campeonato oficial de teatro en Argentina. Y así lo tomamos, con ese espíritu y esa responsabilidad". Y añadió que el equipo de Argentina apuesta a que, en un tiempo no lejano el encuentro sume el reconocimiento de gobiernos nacional y provinciales, a través de sus áreas de cultura y deporte, tal como sucede en otros países donde se desarrolla.

DATO

Para información e inscripciones, los interesados pueden consultar en redes oficiales (@performercupargentina), fipass.org, metodopass.com y también al teléfono 2644101777.