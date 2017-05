En las últimas horas, Micaela Breque (28) ex de Andrés Calamaro, publicó una fotografía suya en la que se la ve semidesnuda y generó un gran debate. En la imagen se la extremadamente flaca.

La joven modelo, quien por estas horas reside en Madrid, junto a su nueva pareja, el prestigioso pianista inglés James Rhodes (42), se mostró recostada sobre una cama y con el torso desnudo.

Al ver la foto, sus seguidos no tardaron en opinar. "¿Qué le pasó pobre chica? Está muy flaquita", "¡Por Dios, es demasiado! ¿No tiene alguien al lado que le diga de su extrema delgadez? No se la ve saludable", "Ay por favor. ¿Estás enferma o algo? Súper delgada. Mal. Un esqueleto andante", fueron algunos de los mensajes que escribieron.

Breque no se quedó callada. Indignada, les respondió a dos usuarios que le aconsejaron aumentar la ingesta de alimentos.

"Mirá pibe, honestamente no sé si debería mandarte a cagar o qué. ¿De dónde asumís que debo aumentar mi apetito? ¿Tengo que dar un reporte de cada hamburguesa que me como? ¿De dónde sacás la conclusión de que no entreno? ¿Quién dijo que haya gente que me diga 'gorda'? Sé que opinar es derecho de todos y es gratis... incluso hasta parece que tu comentario tuvo buena intención, por la parte en la que suponés que hay alguien (?) que me dice que estoy gorda (como si fuese algo malo??) mirá, digan lo que quieran. Me da igual", expresó la mediática luego de leer el comentario de un tal @mausrucci quien le recomendó comer más.

"Sí, sí... increíble. Acá todos sabemos todo de todos y todo lo que tienen que hacer", siguió escribiendo enojada cuando otro usuario de esa red social le quitó importancia a los "consejos" que otros internautas le daban a la rubia. Pero como la catarata de opiniones y comentarios sobre su cuerpo no cesaban, la joven respondió otro posteo y deslizó la virtud de muchas personas de "sacar la mierda a flote".

"¿Para qué hacer algo público si no vas a soportar los comentarios? Pilas! No siempre nos vemos bien, eso es todo!", le dijo una muchacha llamada Lucía y Micaela le contestó con hartazgo: "No, no es soportar los comentarios. Se trata de leer intolerancia y juicio constantemente. Me da igual salir bien o mal en una foto, simplemente no puedo creer las ganas de acusar y sacar la mierda a flote que tienen tantos y porque sí. Da pena. Es violento", cerró Breque.