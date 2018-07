Una usuaria de Twitter publicó una fotografía en la que se puede ver un cortejo fúnebre y una imagen de Dady Brieva, junto al texto: "¿Qué? Acabo de pasar. Me tiemblan las manos".

La confusión entre los usuarios de la red social no tardó en llegar. Por ese motivo, Teleshow se comunicó con el actor, quien se tomó con mucho humor el tema y explicó el motivo detrás de esta particular escena: "¡Quédense tranquilos que no estoy ahí adentro!".

Según contó Dady, las coronas fúnebres, los coches y todo el despliegue que se puede observar en la vía pública corresponde a la grabación de uno de los capítulos de Otros pecados, el nuevo unitario de El Trece, TNT y Cablevisión producido por Pol-ka.

Se trata de una ficción de diez envíos autoconcluyentes; cada uno girará en torno a una temática en común marcada por males como el rencor, la culpa, los celos, la soberbia, o el egoísmo, entre otros.

"Mi capítulo se llama Paranoia. El Chino Volpato y yo hacemos de un dúo exitoso en los ochenta y venido a menos en la actualidad, llamado Saturday. Uno de ellos muere, y bueno, me tocó a mí", adelantó el actor.