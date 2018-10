"Acá copiándole la pose a mi amiga Sol Pérez. Encontrá las 7 diferencias si podés. Prometo que empiezo a usar tanga este verano. Pasa que tengo el culo come trapo y se me pierde", escribió desde su cuenta de Instagram, con el humor que la caracteriza, la humorista cordobesa Mar Tarres junto con una foto de ella en la playa y otra de la rubia en bikini.

Su posteo recibió miles de "Me gusta" y cientos de comentarios, entre ellos el de Catherine Fulop, que para apoyarla, se refirió a la ex chica del clima.

"Son pocas las diferencias, no sé si llegan a siete. 1, no tenés arena en las pompis. 2, tenés un brazo levantado. 3, tu cabello es de otro color. 4, lo tenés un poco más largo", comenzó su comentario la actriz venezolana.

Luego siguió: "5, las puntas (del pelo) estarían abiertas. Ah, y que tu malla es negra y la de ella blanca, nada más. Y claro, me faltó, que sos más diosa y te queremos más".

El comentario de Catherine no le gustó nada a la participante del Bailando que no dudó en responder, con muchísima altura: "Diosa Mar, lo bueno es que yo para decirlo no necesito hablar de otra". Citó las palabras de la mujer de Ova: "sos más diosa, te queremos más" y agregó, irónica un emoji de un pulgar levantado y la frase: "Qué bien".

La respuesta de Sol consiguió casi 500 me gusta y varios comentarios de apoyo sobre el posteo de Mar, haciendo hincapié en que no era necesario atacar a Sol para halagar a Mar.

Casualmente en las últimas horas Catherine compartió una foto de ella al natural y sin PhotoShop: "Sé que ahora hay mucha presión con esto de las redes pero les juro que se puede estar sanas y bellas, la perfección no existe".