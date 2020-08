Mirko, el hijo de Marley, es toda una estrella en Instagram. El niño, con apenas dos años, tiene más de cinco millones de seguidores en esa red social. Una cifra que superan figuras como Marcelo Tinelli, Lali Espósito o Tini Stoessel.

En las últimas horas, una imagen en el perfil del pequeño generó un gran revuelo entre miles de usuarios. En la foto en cuestión, el hijo del conductor está sentado en el medio de una vías ferroviarias en Taiwán, en uno de los tantos viajes que hicieron con Por el mundo.

"¿A qué hora pasa el tren? #tbt #taiwan #mirko", dice la descripción de la publicación, que recibió más de 190 mil likes, pero también muchas críticas.

"Esta foto no da", "¡Sacalo de ahí ya!", "¡Que impresión!", "No hay que hacer bromas con eso", "De muy mal gusto", "¡Ay no, ni en chiste!", "¡Que locura!", "Ni jugando lo siento ahí, ¡que horror!", "No me gusta esa foto, ¡sacalo de ahí", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

