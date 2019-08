La tercera temporada de “La casa de papel”se estrenó durante el mes del julio en Netflix y sus fanáticos siguen esperando la cuarta. La nueva etapa esta llena de cosas inesperadas y personajes que han enamorado al público.

Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Rodrigo de la Serna (Palermo) y Luka Peros (Marsella) son los nuevos personajes de “La casa de papel” en la tercera temporada. Alicia Sierra, interpretada por la actriz Najwa Nuimri, la esta rompiendo y es uno de los nuevos personajes que enloqueció a los fanáticos, esta pasando por uno de los mejores momentos de su carrera.

En “La casa de papel 3″, ella es la encargada de torturar al cautivo Río, Miguel Herrán, y de además negociar la rendición con El Profesor y Lisboa, interpretados por Álvaro Morte e Itziar Ituño que la banda se rinda.

Ahora, la actriz compartió una foto en las redes que generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos.

“Buenos días. Feliz verano”, escribió junto a la imagen en la que se ve al personaje con la cara salpicada con sangre. Los fanáticos de la aclamada serie reaccionaron a la imagen, que recibió una lluvia de mensajes.

“Me da a mí que Sierra la lía parda en la cuarta temporada”, “que no le pase nada malo a Alicia”, “si Sierra la palma, por favor dime que sí. No me quiero imaginar otra cosa”, “suena a un ‘spoiler’ disimulado”, fueron algunos de los mensajes que escribieron sus seguidores.