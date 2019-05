Primero fue Guillermina Valdes -mujer de Marcelo Tinelli- quien aseguró que la hija del conductor de ShowMatch y el hijo de Florencia Peña ya no estaban más juntos. "Parece que sí, que se separaron. Igual, se quieren mucho. Hablan todos los días, así que uno nunca sabe. Viste cómo son los adolescentes", dijo la modelo en una entrevista.

Más tarde, la propia Florencia Peña aseguró que Juanita había estado el día anterior -a la nota que dio- en su casa y que ellos mismos se reían de las versiones. "Ellos están muy calmos con las redes sociales, quizás por eso. Él cumplió años hace poquito y estábamos sentados en la mesa y yo dije: 'Pensar que piensan que están separados', pero quería aclarar que mi hijo y Juana siguen juntos", dijo la actriz.





Al parecer, en ese momento, los adolescentes iban y venían. Entonces, Valdes y Peña hablaron por teléfono y decidieron que no hablarían más de Juanita y Toto en televisión. "Somos dos viejas chusmas. Yo diciendo que se separó y vos diciendo que no. No nos metamos más", le escribió la mujer de Tinelli a la jurado del Bailando 2019.

Sin embargo, Juanita se encargó de aclarar su estado civil, evitando cualquier tipo de confusión entre los rumores y la palabra de quienes ya se habían manifestado al respecto. La joven publicó una foto en Instagram Stories en la cual solo se ve su mano y parte de su cabello, pero lo que más llamó la atención fue la frase con la que la acompañó.





"Quiero un novio que en serio me quiera", escribió la hija del conductor de ShowMatchy Paula Robles en la red social en la que tiene casi dos millones y medio de seguidores.

Además, eliminó todas las fotos que había posteado con Toto Otero. Él, por su parte, no es un fiel fanático de las redes ya que solo tiene cinco publicaciones en su muro, pero -y al contrario de su ex novia- dejó una foto en la que están juntos y data de febrero de 2018.