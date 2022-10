Wanda Nara comenzó a recibir a los participantes de Gran Hermano en la apertura del programa junto con Robertito Funes Ugarte. Con un vestido negro de brillos que dejó ver transparencias íntimas, la empresaria fue halagada por su colega con un picante comentario sobre L-Gante.

“Wanda está muy elegante, está brutal, elegantísima”, expresó Robertito Funes, en un juego de palabras sobre el romance de la empresaria con L-Gante. Aunque hay varios rumores alrededor del romance sobre que pueda tratarse de prensa, la expareja de Mauro Icardi se sorprendió ante el comentario de su colega.

En esta misma línea, Wanda Nara señaló, “Vos también me acompañas muy hermoso, muy elegante”. Además, Robertito Funes reveló una intimidad de la empresaria y mencionó, “Me dijo ‘me puse tacos bajos por vos’, así que agradecemos eso”.

L-Gante y Wanda Nara encendieron las redes con un íntimo video desde la cama: “El último romántico”

L-Gante y Wanda Nara siguen alimentando los rumores de un romance. Hace varias semanas que ambos se encuentran en el centro de la escena. En las últimas horas, ambos se mostraron muy fogosos desde la cama y le echaron más leña al fuego.

Resulta que la empresaria es la protagonista del videoclip de la última canción del intérprete de cumbia 420 titulada “El último romántico”. En ese marco, L-Gante comenzó a compartir los primeros adelantos y revolucionó las redes.

En el clip que compartió en las últimas horas, mostró un poco de la nueva canción que lanzará en breve y dejó ver más imágenes, en donde se lo ve claramente junto a Wanda Nara en la cama.

“Pa que me quieras ma o me odies ma. El último romántico”, escribió el artista. Como era de esperarse, el video no ya superó los 95 mil “me gustas” y acumuló cientos de reacciones de los usuarios.