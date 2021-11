El "wandagate" sumó otro capítulo, y es de los más escandalosos. Según contó Paula Varela en Intrusos, Wanda Nara habría tenido una conversación con China Suárez, quien le habría revelado detalles de su encuentro sexual con Mauro Icardi.

“Wanda buscó en el celular de Icardi, fue al basurero y encontró más conversaciones. Ahí se ve que tuvieron un encuentro presencial y después de tener una fuerte discusión, Wanda llama a la China, la China atendió”, comenzó diciendo la periodista. Este hecho sucedió luego de la reconciliación. "Hablé con él, me dijo que sí, pero yo quiero que me digas vos", insistió la empresaria.

Luego agregó la respuesta de la actriz. “Es cierto, me encontré, estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente en el hotel en París, cara a cara, pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró”, le habría revelado. "Le dijo eso. No usó la palabra ‘consumar’ dijo ‘no se le paró’. '¡No pudo! Tengo buena data, jamás revelaré mis fuentes, y esto viene de ambos lados'”, explicó Varela. Luego, Lussich recordó la versión de Yanina Latorre respecto a que Icardi tenía fiebre cuando se la vio a Eugenia. Paula, sin embargo, negó la versión. “La China jamás dijo la palabra ‘fiebre’. Eso es para ayudarlo a él, pero no dijo eso. Sucedió, intentaron para todos lados, pero…”, deslizó.

“Estaba nervioso, hay muchos hombres que se inhiben ante mujeres así”, agregó la periodista. “Wanda no sé si se quiso matar. Yo no sé qué es peor; sí que te diga que lo hicieron o que no pudo”, concluyó.

Fuente: Minuto Uno