Este fin de semana se realizó la fiesta de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani en un lujoso salón de eventos ubicado en Benavidez. Durante la previa de la celebración, la diputada hizo un móvil con Secretos Verdaderos (América) y expresó unas palabras sobre su hija que luego fueron repudiadas y viralizadas en las redes sociales.

“Ella es particular. Es muy grandota, muy alta, morocha y supermorena. Entonces no cualquier cosa va con la piel”, había dicho al querer explicar cómo fue la elección de los vestidos que usó la adolescente. Sus expresiones no fueron tomadas de buena manera por los usuarios de Twitter, quienes la malinterpretaron y criticaron. Tal fue la polémica, que Amalia salió tajante a responderles.

Cuál fue la respuesta de Amalia Granata ante el repudio que recibió en las redes sociales

“¡Chiques, gorda y negra tienen el alma! Nada más alejado de ese comentario”, lanzó la diputada mediante un tuit e ironizó con el término “chiques” haciendo alusión al lenguaje inclusivo. Luego, sumó sin filtros: “¡Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!”.

Amalia Granata quedó en el centro del caos mediático luego de que se supiera que su ex, el Ogro Fabbiani, no asistió al cumpleaños de la hija que tienen en común. Además, este lunes por la noche, ella dio una entrevista en LAM (América) con Uma, donde incrementó aún más su exposición en los medios.

Fue en el mismo ciclo conducido por Ángel de Brito donde la diputada volvió a repetir sus palabras. “Amalia acaba de decir que su hija de 15 años tiene que elegir bien la tela y los colores de la ropa porque al ser grandota y muy morocha todo le queda border, al límite de lo grasa”, expuso una internauta en Twitter. “Pobre la hija de Amalia, está pasando vergüenza”, sumaron también.