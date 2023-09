El rostro de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner, ya no es más una incógnita para sus fans, gracias a un papparazzi que, de forma irrespetuosa, le tomó una foto a la pequeña niña sin consentimiento de sus padres.

Por primera vez se mostró la cara de Indigo

Cabe destacar que la pareja de artistas había decidido -desde el embarazo- que no someterían a su hija al estrés que significa la fama y, por esa razón, su rostro era todo un misterio, hasta estas últimas horas, donde se reveló la dulce cara de la pequeña.

El lamentable episodio sucedió en España mientras la familia paseaba, tras lo cual el músico decidió explicar lo sucedido a sus seguidores.

EL DESCARGO DE CAMILO EN REDES

A través de un vídeo, Camilo explicó su molestia y cómo fue el momento en que un papparazzi sacó a relucir su enojo: "La aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y violando el espacio personal que Índigo se asustó. Ella que nunca llora en la calle, ni nada, porque es super tranqui. Entonces le dijimos al tipo 'Compadre, ven', el tipo viene y yo le dijo 'Hermano, ¿te puedo pedir porfa que me cuides a Indi? No le tomes fotos'", relató el artista.

"Él me dijo: 'Sí, es más, yo no puedo postear ni entregar ninguna foto de la bebé porque me meto en un problema legal', prosiguió el cantante quien aseguró que hasta posó junto a su esposa para que el fotógrafo tuviera la imagen de ellos, ante lo cual se despidieron sin problemas.

Pero el hombre no cumplió con su palabra y generó malestar en lo que debería haber sido un momento de disfrute: "El tipo nos prometió de manera muy respetuosa que no iba a tomarles fotos a Indi y le tomó y la posteó, justo en la que sale ella llorando", finalizó Camilo, visiblemente molesto.