Andrés Ciro Martínez, líder de la banda Ciro y Los Persas, mostró su enojo en las redes sociales por una nota periodística que lo criticaba por su propuesta en el Cosquín Rock, en el marco de su show junto a la Orquesta Sinfónica de Villa María de Córdoba.

Tras agradecer a un programa de televisión “por venir a ver el show y acercarse a charlar del pasado, presente y futuro de Ciro y Los Persas” y darle la “bienvenida a la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un 'club de amigos'”, el exlíder de Los Piojos publicó una serie de tuits en los que dejó en claro su enfado por una crítica publicada en un diario titulada "Ciro y una propuesta que no cuajó del todo".

“El comentario vino x esos medios q dicen ser de música y claramte no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquin. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado”, comenzó escribiendo Ciro Martínez.

Además, agregó que “el esfuerzo que fue grabar el disco ‘Sueños’, q nunca escucharon seguramte, y que fue para todo mi equipo lograr darle ese momento a la gente. Sin prueba de sonido casi. Con la excelente voluntad de la 'Orq. Sinfónica de Villa María' q se levantaron a las 5 para llegar y pasaron el día en el lugar. Un trabajo de arregladores mendocinos q tb vinieron a tocar. Cinco temas coreados y aplaudidos por el público q pasó por muchas emociones. Para luego dar paso a un set de rock con varios temas nunca tocados en CR. Sin embargo cual fue el comentario? Ninguno”.

“Simple. No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del q canta. Y me ponen “Ciro” entre comillas. 27 años llenando estadios y aún no se aprendieron mi nombre”, cuestionó uno de los referentes del rock nacional.

“No me parece casualidad. Nunca les gustó el rock. Desde Los Piojos pasamos por esto. No quiero ampliar y hacerlo político aunque en parte lo sea. Nunca transé con ningún medio. Me parece una falta de respeto no hacia mí, sino hacia el esfuerzo de tanta gente para montar algo distinto”, aseguró Martínez.

Por último, el artista se despachó mencionando un mensaje de WhastApp que recibió por parte de Charly García. “El Destino, Dios, o como quieran llamarlo me manda esto en este instante por Whatss de primerísima mano. Síntesis genial (como es él) de lo que estoy tratando de expresar. Lo vió x Flow. Dice CHARLY GARCÍA: ‘Llevar una orquesta al barro del cosquin! Eso es lo más!!”.

Con la frase inmortalizada por Charly, “SAY NO MORE”, Ciro cerró su descargo en tuits tras una larga noche en el Cosquín Rock que terminó a las 4.20, tras más de hora y media de hits candomberos y rockeros que caracterizan al exlíder de Los Piojos.