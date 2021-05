Las explosiones de Alex Caniggia le han brindado un estatus de favorito dentro de MasterChef Celebrity 2 aunque Germán Martitegui no piense lo mismo al respecto, sobre todo después de pedís una “medida disciplinaria”. El jurado se mostró muy molesto con la actitud del joven que hizo caso omiso a sus indicaciones sobre el orden en la cocina.

Todo comenzó cuando Germán se acercó a la estación de trabajo del joven mientras este pelaba papas a una velocidad tal que las cáscaras caían fuera del cesto de basura. El jurado le indicó al cantante que debía detenerse, juntar la basura del piso, o no podría presentar su plato, pero este siguió cortando las papas con un gesto de hastío que molestó mucho al chef.

“Estoy enojado con Alex Caniggia y quiero una medida disciplinaria y por eso quiero hablar con ustedes”, le dijo Germán Martitegui a Damián Betular y a Donato de Santis en un intermedio. “¿Ven ahí las cáscaras del papa en el pasillo? Le dije que no podía hacer eso, se rió y le dije que si no limpiaba no iba a presentar su plato. Respuesta: ‘Voy a presentar mi plato a pesar tuyo’”, concluyó el jurado, muy enojado.

Fuente: Ciudad