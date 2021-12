"Hace varios años presenté el primer libro, Secretos y trucos de la cocina; y luego uno de recetas de familia en 2006, del que estoy ofreciendo la segunda edición. Me quedaron muchas recetas de las que practico, pero nunca tuve tiempo de hacer otro libro, hasta el momento que vino esta pandemia que nos encerró y ahí empecé a armarlo..." explicó Ismael Yafar, conocido agente de viajes de la provincia, quien el próximo jueves lanzará su tercer libro: Recetas con recuerdos (ver aparte). Se trata de un ejemplar de 329 páginas, donde este eximio cocinero -según dicen quienes han probado sus delicias- vuelve a reunir sus dos pasiones: los viajes y la gastronomía, que considera íntimamente relacionados. "La idea mía es demostrar cómo la gastronomía potencia el turismo, eso es lo que he volcado en este libro, donde las recetas están acompañadas de distintas anécdotas, de recuerdos de los viajes que he hecho, de cómo se hacen en cada lugar. Incluso tengo una receta de cómo hacer un par de condimentos que sirve para todas las comidas; y que las amas de casa pueden hacer en casa y tener guardado en un frasco", adelantó en diálogo con DIARIO DE CUYO el empresario. La historia de la empanada, recetas árabes y otras que recolectó de distintas provincias argentinas en sus muchísimos recorridos, todas en contexto y mechadas con su toque personal, es algo de lo que los lectores podrán encontrar en Recetas con recuerdos.



Yafar, quien asegura que en su familia todos cocinan, aunque tiene un párrafo aparte para su esposa, se zambulló en este mundo de sabores y aromas de la mano de su hermano mayor, el que lo animó a empezar. No tardó en tomarle el gusto y pronto aprendió a disfrutar de las alquimias que se producen entre los fuegos, incursionando en distintos platos, cualquiera fuera su origen. Por supuesto, también los regionales, especialmente los de vieja data. "De la cocina sanjuanina lo que más he hecho es el machacado, que ya no lo hace casi nadie; y muchas salsas que ya no se usan pero que comíamos cuando éramos chicos. Eso le va a traer muchos recuerdos a las personas mayores, recuerdos de aquellas épocas, cuando se saboreaban esas cosas", destacó Ismael, a quien le gusta ver los programas de cocina, pero advierte que suele ser un condicionante el hecho de que hay muchos productos que tienen distintos nombres según el lugar, "empezando por los cortes de carne", marcó. Por eso, y en lo que a sus libros respecta, le gusta aclarar las distintas formas de llamarlos, para que cualquiera pueda ponerlos en práctica. También advirtió que los que más compran libros de cocina hoy son los hombres.



"Yo veo que los que más van a comprar los libros son hombres; y también mujeres para regalárselos a los hombres. El hombre al que le gusta la cocina, cocina muy bien. Y por lo menos a mí me pasó, es como desconectarse, descansar de la rutina cocinando", se explayó el apasionado cocinero, quien de cara al lanzamiento, compartió su máxima: "El libro de cocina no es para leerlo, es para usarlo". En ese sentido, manifestó sentirse complacido cuando va a la casa de alguien que tiene un ejemplar de su autoría y observa que, lejos de estar adornando una estantería, está vivo sobre la mesada. "Yo soy muy feliz cuando veo que está lleno de grasa, salpicado de salsa, quiere decir que lo usan... Eso es lo que me gusta", agregó sonriente Yafar, cuya nueva publicación estará en las librerías locales a partir del jueves.



DATO

La presentación del tercer libro de Yafar tendrá lugar el jueves 16 de diciembre, a las 19.30 hs en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita.