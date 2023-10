Arrancaron hace menos de un año y desde entonces hicieron varias actuaciones, más pequeñas o como parte de una grilla. Por eso es que el espectáculo que darán esta noche tiene un gustito muy especial para ellos, porque -tras ganar un lugar en la convocatoria del TB- el de hoy será su primer recital en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. "Un salto", lo definen. Se bautizaron La sociedad del bolero y un dato no menor es que quienes lo integran son todos veinteañeros. Pauli Dupont, de 25, en voz; Martín Krywo, de 27, en guitarra y voz; Iván Frías, de 23, en violín; y Martín Ávila, de 24, en percusión, son los encargados de conducir este viaje por clásicos de un género que ellos disfrutan y al mismo tiempo, resguardan. Y lo harán con un grupo de músicos invitados: Fabricio Pérez en guitarra y voz, Franco Muñoz en teclado, Sebastián Páez en bajo y Fernando Naser en trompeta.

"La invitación es a sentarse a escuchar esa música que sonaba en algún momento, que acompañó a tantas generaciones, que evoca recuerdos, que tiene una profundidad, una lírica y melodías que llevan a la escucha y a la intimidad. La propuesta es para que la gente vaya, abra el corazón y deje que todo eso suceda. Nosotros lo haremos de una forma muy cuidada, respetuosa, íntima y romántica", comentó a DIARIO DE CUYO Paula, para quien esta es un oportunidad de deleitarse con esas canciones que en la provincia no suenan tan a menudo como incluso a ellos les gustaría.

"Justamente La sociedad del bolero nace desde ese lugar. Somos cuatro amigos que amamos los boleros, creo que todos crecimos escuchando a alguien de la familia cantándolos, en mi caso mi mamá y mis abuelos; y fue por eso que decidimos armar el grupo, para volver a traer un poco de esa música que ya no se escucha tanto y que nos hace falta también, que nos mima el corazón", explicó la vocalista y una de las mentoras del grupo, que nació por esas causalidades de la vida.

Cada uno con su proyecto solista, Pauli y Krywo se cruzaron en un estudio de grabación adonde ella fue a grabar una de sus canciones. Entonces el productor le hizo escuchar a Martín, que estaba grabando en ese momento, y Paula quedó "flasheada" con su voz grave, que sintió que se complementaría muy bien con la suya. Y como justo estaba en la producción de un encuentro, decidió invitarlo a ser parte.

"Nos pusimos en contacto y cuando nos conocimos nos dimos cuenta de este gusto en común. En ese evento cantamos un bolero y ahí dijimos 'Che, armemos una banda de boleros'. Él me dijo 'Yo tengo un amigo que le gustan', y yo '¡Ah! ¡Yo conozco a un violinista que también...!'. Y bueno, se armó", contó la cantante. "Y como no había una banda con estas características dedicada al bolero, como bromeando uno dijo 'Nosotros somos una sociedad", y ahí quedó, La sociedad del bolero", se explayó. "Todo se dio de manera muy orgánica", resumió Krywo.

La salita del IOPPS recibió el debut en diciembre último, con un espectáculo que titularon Mucho corazón, como el bolero de la mexicana Emma Elena Valdelamar. "Fue una cosa más íntima, pero preciosa", lo describió Paula. Aún fresca esa sensación, llegó la actuación en la Feria de las Colectividades, ante una multitud que se dio cita en la Plaza de la Joroba y que no les mezquinó aplausos. El deseo había empezado a concretarse.

"La verdad que es un género que nos une y de cada ensayo o actuación salimos como enamorados -ríe Dupont-. Nos remueve cosas a nosotros también. Siento que el espíritu de los boleros va a esos lugares de amor, de desencanto, de pasión que de algún modo todos hemos transitado". "Creo que para la música no hay edades, ni tampoco hay géneros para cada edad. Yo vengo del palo rockero, del palo blusero, me gusta mucho la música latinoamericana y te diría que hasta me parece contrahegemónica la postura de decir 'Voy a tocar boleros'", acotó Martín, quien adelantó que en diciembre, para celebrar el primer aniversario, lanzarán otro espectáculo.

Piel canela, Sabor a mí, Algo contigo, Nosotros, La puerta, La mentira son parte de lo que se escuchará esta noche, unos reversionados, otros manteniendo su estilo clásico. También habrá algunos más nuevos e incluso un par que ellos compusieron, a instancias de Krywo. Uno es inédito y otro, El rito, forma parte del disco solista del también estudiante de arquitectura.

En poco tiempo, La sociedad del bolero se hizo de un importante grupo de seguidores que se aseguró su entrada para hoy; un "fandom" variado en cuanto a generaciones. "Tenemos un público muy amplio, desde gente de nuestra edad hasta gente grande. Es un género bastante permeable y atraviesa muchas generaciones, cosa que también nos parece interesante de esta propuesta", señaló Martín. "Sí, hay mucha gente joven, de hecho tuvimos la oportunidad de verlo cuando tocamos en la plaza. Y también es nuestro interés atraerla, por eso hacemos algunas reversiones. Todos creemos que hay lugar para el bolero en San Juan, sobre todo desde la necesidad de conectar con esa intimidad, con ese romance, con esa pasión", se explayó la vocalista, instructora de yoga que en paralelo acompaña terapias holísticas con su música.

Consultados sobre las expectativas que tiene el cuarteto de cara a esta noche especial, Paula respondió que "esperamos que se abran más puertas, que cada vez más personas busquen conectar con este tipo de música, porque siento que el pasado musical tiene cosas preciosas que rescatar. Creo que puede ser como el inicio de un paso más allá, donde podamos disfrutar nuestra música cada vez en más escenarios, con más personas. Estamos totalmente convencidos de lo que podemos compartir". "¡Queremos hacer sold out!" lanzó Martín, un poco en broma, un poco en serio y muy cerca de que eso suceda. "La verdad es que entendemos este ensamble como un proyecto colectivo: nuestro pero puesto en el goce de la gente. Queremos que vayan, que tengan una pausa en medio de todo lo que pasa, que disfruten. Nosotros estamos muy entusiasmados", cerró.



EL DATO

La sociedad del Bolero. Hoy, 21:30 hs, Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entradas $2.000 en venta en boletería (con descuentos) y tuentrada.com