Los rumores comenzaron a correr y encendieron la hornalla, indicaban que había sido Maru Botana la encargada de “bajar” el programa “Cocina sobre ruedas”, que tenía como protagonistas a Jimena Monteverde, “Coco” Carreño y contaba con la participación de la exganadora de MasterChef, Elba Rodríguez, en América.

Justamente Rodríguez, fue la última en salir a hablar del tema. "A nosotros nos quedó una amargura terrible, éramos un montón, que hicimos un gran programa, que prácticamente era perfecto, apostábamos a seguir creciendo, y de repente nos cortaron las alas", se lamentó Elba.

"Todo empezó como un rumor, y preferí no darle importancia, metiéndoles más pila a las grabaciones, pero después ese rumor se convirtió en un hecho", relató. "Me puse muy mal, muy triste, y en la última grabación nos dimos cuenta que era el último y nos pusimos a llorar, Jime (Monteverde) lloró mucho y Coco (Carreño) también".

"Nosotros esperábamos que por ahí siguiéramos. Pero bueno, cuando llegó la confirmación de que no seguíamos, nos afectó muchísimo", dijo y agregó: "Nos quedamos sin trabajo, la cosa fue simple, vinieron y me dijeron, 'no renovamos el contrato'".

Al ser consultada acerca de cuánto hay de verdad en el rumor de que fue Maru Botana, quien, personalmente, pidió como condición para su contrato que se diera de baja "Cocina Sobre Ruedas", contestó: "Nosotros sabíamos que Maru había presentado un piloto, que había rebotado en otros lados, hasta que a América le gustó. Pero no sabemos mucho más que lo que se habló en el pasillo, pero vuelvo, la única realidad es que quedó un montón de gente sin trabajo", explicó en nota con el programa radial "Por Si las Moscas".

Por último habló directamente sobre Maru Botana: "No quiero tener rencor con ella, ni con la productora, ni con el canal. A mí no me sirve alimentar una bronca que no sé si es o no por ella, no soy ese tipo de persona".

Fuente: Rating Cero