Durante su niñez, pasaba mucho tiempo en los sets de películas en las que participaba su tía, Julia Roberts. Aquella influencia hizo que Emma Roberts se definiera por la actuación desde muy pequeña y no se equivocó. A los 13 se convirtió en un ícono adolescente en la serie de televisión de la cadena Nickelodeon, Unfabulous que sería el punto de partida para una larga lista de proyectos exitosos como Hotel Para Perros, Valentine's Day y We're The Millers. Sin embargo, todo cambió para Emma desde el 2011 cuando participó en American Horror Story, en la que ha formado parte en cinco temporadas



Hija de Eric, hermano de la actriz de Mujer bonita, quienes llevan años alejados, Emma siempre mantuvo buena relación con Julia, incluso esta semana, se mostraron juntas en un video, celebrando su cumpleaños 31.



Es también una fashionista y valora la moda sustentable. También es cantante y ha modelado en algunas ocasiones, como en 2021, cuando fue la embajadora de una joyería francesa que en honor a su tía lanzó la colección Pretty Woman.



Aunque no reniega de la influencia de Julia en su vida, en alguna oportunidad se la escuchó decir que nunca quiso ser como ella. Y parece haber cumplido con esa premisa, porque si bien heredó su belleza y su sonrisa, Emma Roberts ha sabido forjar su propio camino.