Luego de que trascendiera que Nicole Neumann se contagió coronavirus de su empleada doméstica, anunciaron que su hija mayor Indiana, fruto de su romance con Fabián Cubero, también contrajo el virus.

Así lo informó este martes por la tarde Nicolás Magaldi en "El Show del Problema". Con Mica Viciconte presente como panelista, la novia del exfutbolista manifestó: "Le deseo lo mejor, que se recupere. Yo convivo con Fabi y quiero mucho a sus hijas. No me voy a meter en esto".

"Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián y voy a reservar la información porque a Mica no le podés sacar ni una palabra", advirtió Magaldi. Y agregó convencido: "Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir".

A su vez informó que Allegra y Sienna, las hijas más chicas de la expareja, no se hisoparon por temor. "Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole, desearle una pronta recuperación", expresó el conductor.

Por su parte, la ex " Combate" insistió: "No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie".

"Fabián está en casa, está bien. Es un de todos. Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra. Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi", concluyó Viciconte.

Fuente: Diario Show