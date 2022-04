Una imagen vale más que mil palabras, reza el popular refrán. Y el protagonista de esta historia elige mantener en reserva su nombre, su rostro y hasta su edad. Es que intenta pasar desapercibido y seguir con el bajo perfil que lo caracteriza para así poder continuar logrando las fotos que obtuvo hasta ahora. Se trata del fotógrafo que encontró a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Ibiza.

Encontró es una forma de decir, ya que las imágenes las tomó el sábado por la tarde pero estaba detrás de ellos desde el viernes, cuando se enteró que la pareja había llegado a la isla. Según relató a Teleshow el paparazzi que vive en Ibiza, él tenía pensado viajar a Marruecos para fotografiar a Diego Cholo Simeone y su esposa Carla Pareyra. Se había enterado de que el matrimonio estaba en Marrakech porque el Atlético de Madrid tenía dos días libres: sábado y domingo, y el lunes retomarían los entrenamientos.

Con esa información recurrió a sus fuentes para saber detalles sobre el futbolista argentino y así se enteró que no estaba en Madrid. Entonces, comenzó a unir los hilos: que días atrás Tini había llegado a España, que cada vez eran más fuertes los rumores de romance (en septiembre habían comenzado las visitas al país), que Camila Homs -ex mujer de De Paul- estaba en argentina, y que la cantante estaba en Ibiza por esas horas. No le costó mucho suponer que el deportista también había ido hasta allí para encontrarse con ella. De esa forma, suspendió su viaje a Marruecos y decidió quedarse en la isla en búsqueda de la pareja del momento.

Como los medios argentinos ya habían alertado sobre un posible encuentro, el fotógrafo comenzó a especular sobre la posible llegada incógnita de Tini y De Paul, quienes buscaban pasar desapercibidos. De manera tal que él imagina que viajaron en la camioneta del futbolista hacia Denia y de allí en barco (también con el rodado) hacia Ibiza. Para evitar hacerlo en avión, o incluso en un jet privado, y que fueran vistos por personal del aeropuerto.

Tini Stoessel con Carla Pereyra y una amiga en uno de los palcos del estadio del Atlético de Madrid, en septiembre del año pasado

Luego de averiguar con distintas fuentes, descubrió el hotel en el que se hospedaban los amigos de la intérprete de Miénteme, quienes viajaron para hacer una campaña publicitaria. El paparazzi supone que esa fue la pantalla que utilizó Tini para acompañarlos. Sin embargo, luego se supo que en verdad fue a encontrarse con De Paul. Por caso, ni siquiera estuvieron alojados todos en el mismo establecimiento.

El paparazzi (a quien se encuentra en Instagram como @officialphotoshooteribz y @kary_gr_3299) comenzó la guardia ese mismo viernes en el hotel en el que se hospedaron los amigos de la artista. El check out era a las 12 del mediodía del domingo. Todo coincidía. Pasarían un fin de semana romántico y lejos -o eso creían- de la prensa que los buscaba en Madrid. Sin embargo, no hubo señales de ella ni del futbolista de la Selección. Lo que le hizo pensar que la flamante pareja estaría en una villa privada a la que muy pocos tienen acceso.

Al día siguiente comenzó la ardua búsqueda por la isla. El paparazzi imaginó que Tini y De Paul no estarían en las playas públicas, ya que ahí era fácil de encontrarlos. Y recorrió los balnearios privados, aquellos en los que suelen pasar sus días de sol figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Conseguí las fotos gracias a que se alinearon los astros”, se sincera el fotógrafo, y agrega que como desde Argentina ya había rumores de ellos dos en Ibiza pensó que la pareja no se dejaría ver fácilmente. “Me estaba frustrando porque no los encontraba, y tenía que hacer a otros personajes”, continúa su relato y agrega que una fuente le contó que estaba Tini en el parador de al lado de donde se encontraba él. Era su oportunidad. Fue hasta Calabassa -así se llama el lugar- y ¡bingo!: Tini y De Paul estaban sentados en el restaurante mientras que sus amigos estaban en la playa, pero mucho más alejados.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en una playa privada de Ibiza (LAM)

“Había muy poca gente en el restaurante y no pude sacar mi equipo profesional para hacer las fotos”, lamenta el paparazzi quien decidió tomar las imágenes con su celular, a cinco metros de la mesa en la que estaban Tini y De Paul con una amiga.

Allí estuvo durante dos horas, esperando a que la pareja se retirara. Especulaba con que lo hicieran solos y que también hubiera algún gesto romántico. Y sucedió. Alrededor de las 19 horas, el jugador y la cantante abandonaron el restaurante tomados de la mano, y luego se abrazaron para caminar por una pasarela. Y allí estaba otra vez el paparazzi para tomar las imágenes que recorrieron el mundo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul abandonando la playa de Ibiza (LAM)

“No tenía pensado venderlas ni publicarlas. Yo solo quería la prueba de que estaban juntos para luego hacer un reportaje bonito con la cámara profesional. Pero entre el lugar y los amigos de ellos, fue imposible”, agrega el español y aclara: “No es que es escondí igual. Ellos no saben quién soy”. Es por eso que no quiere revelar su nombre, su rostro ni ningún otro dato que pueda alertar a los famosos cada vez que está trabajando.

Rodrigo y Tini se encontraron con sus amigos, quienes estaban en otro lado de la playa y se fueron todos juntos. En distintos taxis y autos particulares. Esa misma noche, al fotógrafo le llegó la información del restaurante que le habían recomendado a la pareja para ir a comer. Estuvo allí desde las 21 hasta las tres de la mañana pero ninguno de los dos a apareció. Al día siguiente no fue al hotel porque sabía que allí no estaban y decidió volver a recorrer playas o chiringuitos privados a ver si la pareja disfrutaba allí sus últimas horas en la isla. “No los encuentro en ningún lado y pido información”, continúa su relato.

Más tarde, se dirigió hacia el aeropuerto a ver si los veía abandonando Ibiza tanto en vuelo comercial como un jet privado. Tampoco tuvo suerte. Y luego se enteró de que ese día habían salido dos barcos con destino a Denia. De allí sacó la conclusión de que la pareja había elegido dicho trayecto para evitar a la prensa.

En tanto, De Paul el lunes se presentó al entrenamiento del Atlético de Madrid, tal como estaba previsto, y Tini continúa su viaje ya que tiene que seguir con sus shows programados. El lunes salieron a la luz las imágenes que confirmaron su romance y ellos, hasta el momento, no se han referido al respecto. Mientras tanto, el paparazzi continúa haciendo su trabajo detrás de la lente e invita a sus seguidores de Instagram a que le cuenten sobre los artistas que se encuentren en Ibiza. “Toda la información que tengas de famosos no dudes en contactarte conmigo por DM”, se lee en su biografìa.

Teleshow