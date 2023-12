Este martes, a lo largo de la transmisión en vivo que realiza durante todo el día el servicio DirecTV, se hizo pública una larga charla entre los dos en la que profundizaron sobre una relación que mantuvieron antes de entrar a la casa, y que hasta ahora permanecía oculta.

Según se reflejó en su conversación, tanto Rosina como Joel desconocían que se iban a encontrar en el reality show argentino, y quedaron desconcertados cuando se vieron las caras. Sin embargo, pactaron mantener su pasado a escondidas y nunca dieron indicios de lo que había ocurrido.

La química entre los dos de cualquier modo fue evidente, y se comenzó a especular sobre una suerte de triángulo amoroso entre la participante uruguaya, Alan y Joel. El primero terminó alejándose, pero entre Rosina y el azafato, hasta ahora, nada ha pasado en el programa.

"Pero boludo, habíamos quedado en un pacto, no entiendo nada", le reclamó ella cuando él sacó el tema de su antiguo vínculo a la luz. "No entiendo, ¿no dijimos de hablar todo afuera? Para mí no es el momento acá".

"Pero yo te quiero decir una cosa, Rosi", le dijo él mientras seguía adelante. "Cuando me viste flashamos los dos porque no podíamos creerlo, es verdad", comentó ella, y él la interrumpió: "Creo que fuiste muy imprudente, sabiendo lo que pasó afuera, lo que nos pasó, que en una semana acá te relacionaron con cuatro personas emocionalmente".

Rosina se mostró confundida con su planteo y le aseguró que, más allá de la atracción que puede sentir por una u otra persona, solo tiene sentimientos para con él. Al final, y a pesar de que ayer le había expresado a Santiago Del Moro que tenía un marcado interés en la uruguaya, le dijo que hoy elige no tener nada con ella.

La situación causó impacto inmediato en las redes sociales, que para la noche ya habían convertido el nombre de Rosina en el primer tema tendencia en X.

Las reacciones

