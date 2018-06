Huaykil



La verdad se supo por sus propios protagonistas en el entorno de Facebook. Willy Herrera usó su cuenta oficial para comunicarles a los seguidores de Huaykil la novedad: "Desde 2011 el Señor Javier Gómez estuvo a cargo del bajo en la banda. Fue sin dudas, un viaje movido tocar con semejante mostro; su sabiduría, experiencia, amor a la música y su amistad han dejado, sin lugar a dudas, una huella muy fuerte en nosotros.



Con él, viajamos por el país, tuvimos los shows más importantes de nuestra existencia, grabamos, él nos acompañó hasta donde pudo, pero decidió no seguir puesto que su actividad y su vida privada no se lo permitían". Y agregó: "Lo entendemos, le agradecemos infinitamente todo el esfuerzo que puso". Con estas palabras, el guitarrista del trío de rock local anunciaba oficialmente el alejamiento de Gómez del grupo. Y además, adelantó también quién lo reemplazará: Tito Palacios, a quien le dio la bienvenida: "Gracias Javier por todo en estos casi 7 años juntos, Gracias Tito por subirte a este gran tren en movimiento que es Huaykil".



Después de 7 años que tuvo al bajista de su lado, la banda sufre una transición y aunque todo se resolvió en buenos términos, tanto Willy, como Alejandro Pozzo, (baterista) lo van a extrañar y no es para menos. DIARIO DE CUYO logró reunir nuevamente a los músicos sumando al nuevo bajista que tomará la posta. La entrada de uno y salida de otro, se da en un clima de perfecta armonía y amistad entre los cuatro.



En el trayecto de unos 7 años, el conjunto lanzó con éxito su primer álbum "Existencia" en 2013, en el que tuvieron su gran recital con la presencia de Claudio "Tano" Marciello (Almafuerte) y Gustavo "Chizzo" Nápoli (La Renga), como amigos invitados. Luego vino el debut en el Cosquín Rock y un año más tarde repitieron la experiencia. Dieron dos recitales memorables posteriormente en el Estadio Kempes en Córdoba y en Buenos Aires, compartiendo escenario con Malón. Pero tener que abandonar el grupo, con tanto camino recorrido, no fue sencillo de decidir y resolver para todos. El motivo del alejamiento, explicó Gómez, es la cantidad de trabajo y compromisos asumidos como funcionario cultural (dirige el Cine Teatro Municipal) como así también varios proyectos personales: "La salida de la banda es complicada para mí, pero con la amistad que tengo, lo pensé bien, tomé la decisión y se los comuniqué. Me parecía lo más correcto de hacer. Y también pensé en proponerle a Tito que me reemplace. Él podrá aportar mucho más que yo. Es uno de los mejores bajistas de la provincia", contó el músico. "En Huaykil no hay fisuras, es imposible pelearme con ellos. Aunque sea muy pimienta y calentón para decir las cosas. Willy siempre fue conciliador y las discusiones se resolvían con una cerveza", agregó. "Mejor digamos con un café", acotaba Willy para cuidar las formas.



Mientras que Tito, quien tomará el puesto, sin dudas tendrá un buen desafío que afrontar desde lo profesional y artístico. "Cuando me dijo Javier que pensaba en mí como su reemplazante, me tomó por sorpresa. ¡Agarro un hierro caliente! Estoy dispuesto a darlo todo. Y ahora estamos practicando y aprendiendo paso a paso, la tarea es doble", expresó el nuevo integrante en el que se concentrarán todas las miradas para el próximo recital que tendrá el grupo este fin de semana en el Teatro Municipal (ver Dato).



Aunque Gómez ya no participaría en esta puesta (hasta ahora no está confirmado que suba a tocar) verá por primera vez a sus compañeros desde afuera del escenario: "Será todo un proceso interno, porque me darán unas ganas tremendas de tocar cuando los vea. Pero estoy en paz, dejo a un gran compañero en sus manos", manifestó. Por su parte, Pozzo se siente seguro: "El apoyo de nuestra gente es incondicional. Aunque a algunos admiradores les duelan, nos seguirán porque Huaykil trasciende a nosotros. No pierde su esencia, ni su sonido, saben que esto no caerá y va a continuar", remató el baterista.







Dato: ¡A tocar!

Huaykil presentará su nuevo show el próximo 22 de junio en el Ciclo de Música Independiente del Cine Teatro Municipal de San Juan. El grupo compartirá escenario con las bandas Monofloro y Mansestral. A las 21, con entrada general a $50.