En un contexto de permanente transición y mutación en el mercado musical, los artistas enfocan todas sus energías a no lanzar su álbum completo, sino que van promocionándolo por partes, en forma de singles o canciones unitarias y acompañadas, en muchos casos, por un audiovisual y viralizados en las redes sociales. En el caso de los músicos independientes, la tecnología, los recursos

económicos y el modo de consumo son los factores importantes a tener en cuenta para posicionarse en una industria de múltiples propuestas, estilos, gustos y estéticas. ¿Cómo se ha propagado este fenómeno en el circuito local? DIARIO DE CUYO consultó a algunas voces que, en base a sus experiencias, expresaron variadas posiciones al respecto. Para Gabriel Dávila Kurban, hay dos motivos centrales: "La razón es económica, los precios de producción son altísimos y por otro lado, la manera en que la gente escucha la música también se ha modificado". Pero en la era en que la imagen domina la escena, ¿lo económico condiciona lo estético? Dávila no lo cree así: "Se puede, con muy poco, hacer una canción de muy buena calidad. Pero hay otros que prefieren sostenerse únicamente en grandes producciones, pero si analizás armonía, composición, letra de esas obras, puede sonar y verse bonito pero no tiene contenido. Creo que la riqueza está

en no complacer tanto a un público o a un algoritmo". Dávila lanzó hace poco el clip de la canción "Camino de ida nomás" que fue una sesión en vivo del concierto realizado en el Teatro Sarmiento con su banda Los Ladrones del Amanecer. Por el lado del folklore, Nico Balmaceda cuenta con su primer disco Allpa Runa Kamaska (El hombre es tierra que anda), pero después de ello, fue lanzando temas individuales inéditos y recientemente publicó su primer videoclip "Cofradía, cosas de hermanos". El jachallero sostuvo: "Esta modalidad es más aprovechable y es la mejor forma de vender el producto. Me ayuda a mantenerme más activo. El videoclip nos sirve para renovar la imagen del folklore tradicional con una impronta más fresca y más joven", definió el solista. Su coterránea, Eli Domínguez, recientemente lanzó el clip Dora y una Live Session con tres canciones inéditas: "Estamos distribuyendo de esta manera con singles y videos porque la gente escucha una canción concreta más que un disco entero. La clave está en que una vez al mes, hay que publicar un material para mantenerse activo y no perder la atención del público", expresó la jachallera. Una de las primeras experiencias audiovisuales de Cande Mallea fue "A primera vista", realizada por Lucas Orellano y después tuvo otros materiales junto a Juan Carlos Rubio. Para la solista, debe haber unidad entre la imagen y el mensaje musical que se transmite: "Esto depende de lo que busca el propio artista. El músico debe aprender todos los recursos al alcance de la mano", dijo la cantante. La solista de rock Soledad Arranz hizo su debut audiovisual con "Semáforo en verde": "Estamos en una era virtual en la que si no generás contenido visual, no tenés reconocimiento para posicionarte; como artista y como persona no existís en el mercado". Y agregó: "El video clip nos abrió muchas puertas y queremos seguir generando más contenidos en este formato de ahora en adelante". Carlos Tutti García, de La Oveja Negra, trabajó a tiempo completo con su banda, para tres canciones inéditas: "Andá cantale a Gardel", "Te trapeo" y "Chulengo" con Los Tekis -este último aún no se publicadonde dos de sus videos tuvieron una masiva repercusión en You-tube. "Esto viene manifestándose hace cinco años pero lo que marca el cambio son las redes sociales. Antes se trabajaba puntualmente para que un video llegue a uno de los canales de música de la tele, ahora, cualquiera puede subir su grabación en Instagram y se obtiene mejores resultados". Valentina Echegaray, alias Echega, lanzó su EP con tres canciones, de los cuales "No voy a mirar" viene con su

propio videoclip que contó con subsidio del programa Emprendedor Cultural del Ministerio de Turismo y Cultura: "Una sola canción puede valer de 80 mil pesos

en adelante. De mi parte, no le pongo valor a eso, sino en la energía emocional que requiere cada canción. Me quedo con el músico o con el productor que me conmueve y pone amor al proyecto y no me fijo en lo más barato. Porque considero que la música no es una góndola". Finalmente, Bruno Torino, quien promociona su EP de tres canciones y el videoclip "La búsqueda de encontrar" y además tiene "El otoñal", con músicos calingastinos, consideró que "el disco no

termina rindiendo lo suficiente para dar impacto en la difusión del solista o la banda. Además pasa desapercibido ante tanta información que hay, que sólo se logra escuchar una o dos canciones. Si bien, el disco sigue siendo un obra de arte, lo más efectivo y potente es el single con el video porque logra una conexión con el público más directa", concluyó el músico.

ELLOS DICEN

Bruno Torino / Cantautor

"Todos estamos aprendiendo a utilizar las herramientas. Pero busco una síntesis

para llegar mejor a la gente sin saturarla de información. Es la era de las pantallas, por eso es valorable el videoclip, todo entra por lo visual, pero no pierdo de vista que me muevo con mis reglas y mi sensibilidad".

Eli Domínguez / Cantautora

"No se tiene dinero siempre para sostenerse de manera constante. Hay que adaptarse a lo que el mercado dispone, pero sin entregar lo que hago o vendiéndome a cualquier cosa perdiendo la esencia. Lo mío es lo folklórico, no es tan comercial pero uso las estrategias a mi favor".

Gabriel Dávila / Cantautor

"Es un peligro para los artistas depender demasiado del algoritmo. Hay que tenerlo en cuenta, las redes son una herramienta, pero el problema es confundirse y que el artista sea usado por la herramienta. Por eso hay que cuidar

mucho el contenido que se publica".