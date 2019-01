Desde que se estrenó Roma, el film de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera indígena en la historia en ser nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar, que se entregarán el próximo 24 de febrero. Con su candidatura, la joven competirá por la codiciada estatuilla junto a Lady Gaga (Nace una estrella), Glenn Close (La esposa), Olivia Colman (La favorita) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive me?).



¿Quién es esa chica? ¿Cómo llegó a la actuación? ¿Dónde estudió? Yaritza tiene 26 años y llegó al estrellato de "casualidad".



Proveniente de una familia humilde del estado mexicano de Oaxaca, esta maestra del preescolar fue al casting por curiosidad. En ese momento, ella estaba desempleada, el único ingreso de dinero era ayudando a su hermana a elaborar piñetas. El destino la empujó a ser parte de la audición. Como su hermana no pudo asistir por su embarazo, ella hizo una prueba y quedó seleccionada para interpretar a una empleada doméstica llamada Cleo que hace referencia a la infancia del realizador, a la niñera que lo crió en su infancia.



Tras el aclamado debut en los cines y en Netflix -la cinta que ganó el León de Oro del Festival de Venecia y acaparó las distinciones en la entrega de los Globos de Oro-, su candidatura para un premio de la Academia la tomó por sorpresa: "No manches", se dijo para sí, cuando recibió la noticia.



Para crear el papel, en una réplica de la casa del barrio de clase media-alta de Roma de la ciudad de México en la que vivió el realizador, la muchacha se reunió con Libo, la ahora ex empleada doméstica de Cuarón: "Me contó solamente cómo llegó a la casa, cuál era la relación con la familia, pero se quedó hasta ese punto", relató.



Y sin experiencia previa, el trabajo de Aparicio fue aplaudido por la crítica y actores como Tom Hanks. Además, el New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones de 2018.



De esta manera, en la actualidad, Yaritza -que ya fue convocada para un nuevo desafío junto a Diego Boneta, el encargado de ponerse en el traje de Luis Miguel, en la serie biográfica del astro- se encuentra recorriendo el mundo para presentar la cinta, recibiendo premios y llevando vestidos de alta costura de prestigiosas firmas como Prada, Oscar de la Renta o Miu Miu. Por otro lado, fue portada de conocidas revistas de moda, transformándose en la primera mujer de ascendencia indígena en aparecer en la primera página de Vogue.



Aunque, para muchos, su reciente éxito está sirviendo para visibilizar a los pueblos indígenas e incluso a todo el pueblo mexicano ante el resto del mundo; para otros, su nominación en los Oscar es injusta por su brevísima trayectoria. Pero, para ella representa todo un logro.



'Después de vivir toda esta aventura me di cuenta de que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta", dijo con humildad la actriz que, mientras, espera la ceremonia más importante para el cine.