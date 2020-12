Todo marchaba sobre ruedas o al menos eso parecía. Después de distanciarse un tiempo, tras la filtración de chats íntimos de Gustavo Conti con otra mujer, Ximena Capristo dejaba en claro que se estaba dando una segunda chance con el papá de su hijo. “Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación”, confirmaba “la negra” que, a pesar de todo, eligió priorizar el vínculo con su pareja desde hace 19 años. Pero ayer, durante la primera entrevista televisiva de la dupla tras la crisis, se sacaron chispas.

A dos meses del escándalo, Conti se prestó a un mano a mano con Capristo, con Flor Peña como mediadora (al ser la conductora del programa al que estaban invitados) pero lejos de acercarlos, los enfrentó. “Quiero aclarar que no hubo infidelidad como se dijo, no estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo. Me acusaron de un delito que no cometí”, justificó Conti descolocando a Ximena que no se quedó callada. “Yo le propongo a él abrir la pareja, me dice rotundamente que no, me dice que estoy loca y después aparecen estos mensajes con otra señorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es o no es infidelidad?”, preguntó a todos los presentes en el living. A lo que él automáticamente le respondió: “No”.

Acto seguido, todo el estudio quedó sin palabras con una desafortunada frase del actor: “Aparte no es un mensaje ‘vení que te hago un sopeti’. No era “vení, mamá, que te espero en la cama”. Al escucharlo, su esposa se mostró indignada y no tardó en cambiarle la cara: “¿Cómo vas a decir eso?”. Pero el ex Gran Hermano continuó firme en su posición y lejos de llegar a un consenso con la mamá de su hijo Félix, argumentó: “Si hubiese sido un mensaje de esa índole, hubiese sido más grave”.

Capristo y Conti se conocieron en una de las primeras ediciones de Gran Hermano que emitió Telefe en 2001. El amor nació en la pantalla y siguió después del reality durante casi dos décadas. En más de 19 años de relación, la exvedette y el actor siempre se mostraron unidos y muy felices a pesar de haber atravesado sus etapas de turbulencia. De hecho, en 2017 se convirtieron en papás de Félix lo que terminó por resignificar aún más el amor que se tenían. Pero este año, en medio de la cuarentena, su vínculo tambaleó y se distanciaron tras un desliz de Conti. A pesar del dolor que le provocó el engaño, Capristo admitió que hoy intenta recomponer la pareja más que nada por su hijo.

Fuente: TN