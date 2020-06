Emmanuel Taub, sociólogo, investigador del CONICET, experto en cultura judía y ex pareja de Miss Bolivia, se denunció a él mismo anoche mediante un escrito presentado por su abogado ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad luego de que la cantante hablara en sus stories de redes sociales de situaciones de violencia de genero tras su separación. En el documento de 11 páginas, el académico niega haber cometido cualquier hecho de violencia, pide que se cite a declarar a su ex y realiza un relato cronológico de la separación.

“La idea no es denunciarla a ella puntualmente, para nada. La intención es que tome intervención la Justicia para que el tema pueda correr por los andariveles correspondientes. El perjuicio para Taub fue tanto personal como profesional, ya que se le suspendieron distintas actividades y charlas”, dijo Jorge Monastersky abogado de Taub.

Instagram fue el lugar elegido por María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, para visibilizar lo que ella misma relató cómo violencia de género sufrida, sin mencionar a Taub expresamente. Todo comenzó a hacerse público el viernes pasado cuando posteó un mensaje en su cuenta de Instagram: “A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De esta lado somos bocha”.

El domingo, las palabra se convirtieron en imágenes y publicó una serie de fotos suyas con raspones, lastimaduras y hasta una de su cara con un hematoma en el pómulo. El texto que las acompaña decía: “Que lindas son las capturas de pantalla. A vos, te gustan”. Incluso llego a subir una imagen de ella al lado de un coche fúnebre donde se lee “Ya me vinieron a buscar”.

A raíz de esto, Taub se autodenunció como estrategia para resolver la situación que lo implica y que generó un clamor en su contra en redes sociales.

En el documento, el académico comienza con diversos episodios ocurridos durante la cuarentena: “Con mi cónyuge María Paz Ferreyra (Miss Bolivia) nos encontramos separados de hecho hoy en proceso de divorcio. No nos vemos personalmente desde el 16 de mayo del corriente. Este proceso de separación comenzó en febrero de este año en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir”.

Taub puntualiza sobre una noche en particular: “Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí. Compartíamos todas las cenas y a veces algunas series de televisión. Y luego yo me iba a trabajar para volver a la cama matrimonial junto a ella por la madrugada”.

El sociólogo Emmanuel Taub.

En otro extracto del escrito, Taub habla sobre las fotos de las lesiones y solicita que llamen a declarar a su ex: “En cuanto a las raspaduras del brazo que publica en alguna de las fotos recuerdo que tales imágenes nada tienen que ver con hechos de violencia de género sino con un posteo que había hecho en Instagram relatando que había que cuidarse con el piso mojado (esas fotos son algunas de las que posteó en la supuesta denuncia de violencia de género). Es por ello que solicito cite a la Sra. Paz a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas con carácter urgente”.

Siguiendo el orden cronológico que tiene la presentación, el investigador del CONICET hace mención a un hecho sumamente llamativo: “El miércoles 29 de abril, luego de realizar una entrevista por Instagram, le cuento a Paz que estaba feliz porque hubieron 18.000 personas mirando y ella se encerró en su estudio. Mientras trabajaba en el mío comienzo a recibir mensajes de ella de WhatsApp en los que comienza a agredirme porque según ella ‘dije cosas de otro documental que no había visto’ a lo que le contesté que aclaré en la nota que ella me lo había contado porque soy malo para ver series y películas pero que sí podía explicar el contexto de la ultraortodoxia judía partiendo de aquel ejemplo”.

“Los mensajes ofensivos continuaron hasta que le dije que no quería discutir y tras ello ella vino a mi encuentro a prepotearme porque había detenido la discusión. Cuando le expliqué que no iba a discutir con ella porque me estaba atacando con sus mensajes me dijo que eso no era así y decidimos a ir a verlos al WhatsApp Web de su computadora. Al leerlo, me miró y me dijo que ella nunca había escrito eso y que alguien le había 'hackeado’ su WhatsApp”, cuenta en su relato de lo sucedido.

Tras esto, siempre según su versión ante la Justicia, el especialista en cultura judía tomó la decisión de irse del departamento que compartían desde hacía tres años, cuando se casaron: “Ante ese escenario me di cuenta que el problema ya necesitaba otro tipo de ayudas profesionales y que yo no tenía capacidad para seguir en esta relación. Ella se fue a dormir y yo estuve tres horas tomando valor para irme de la casa ya que sabía que no iba a regresar. A las 3 de la mañana del 30 de abril la fui a despertar para contarle de mi decisión y se desató un escándalo a los gritos por su parte ya que había decidido irme”.

El último encuentro que tuvo la pareja, se dio ese 16 de mayo en un mono ambiente que Taub alquiló. Según cuenta en el documento tuvieron una charla tranquila en la que acordaron los pasos a seguir en el divorcio. La situación lo siguió hasta su vida laboral: se le cancelaron dos compromisos.

La autodenuncia de Taub aún no tiene un fiscal designado, ya que fue presentada vía digital por el sitio web del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad a las 22:46 de ayer. Una vez que recaiga en una fiscalía restara saber si quien se queda a cargo de la causa decide llamar a declaración bajo juramento a Miss Bolivia para que ratifique o no sus dichos en redes sociales.