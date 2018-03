En "La tribuna de Guido", el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, se hizo un juego de adivinanzas que terminó a pura carcajada cuando Rocío Marengo contó la singular experiencia que le tocó vivir, tiempo atrás, en un hotel alojamiento. ¡Increíble, pero real!

En el mencionado juego, los participantes tenían que adivinar cuál de los famosos invitados se había quedado sentado todo un turno en un hotel alojamiento. Las opciones eran: Rocío Marengo, Nicolás Occhiato, Iliana Calabró, Benjamín Alfonso o El Polaco.

Después de las respuestas de los participantes, Marengo admitió que la protagonista de esa extraña situación había sido ella y contó los detalles de lo sucedido.

Esto dijo Rocío frente a las cámaras de "La tribuna de Guido": "Yo le había dicho a esa persona que no iba a pasar nada y él me contestó: 'No, no, vamos a charlar'. 'Bueno, vamos a charlar, listo', contesté'".

Y siguió relatando el desarrollo de los hechos. Según recordó Rocío, una vez instalados en el hotel alojamiento, "me senté y él obvio que insistió... pero no".

Para mayor información, Marengo precisó: "Dos veces lo hice, una de más chiquita y otra de grande. O sea, si yo les digo que salgo a charlar, salgo a charlar".

Mientras todos estallaban en carcajadas por lo insólito de la anécdota que acababa de contar la modelo, ella añadió: "Puedo ir a un bar. Pero ellos dicen: 'Ay, no... así charlamos más tranquilos'. Bueno, vamos a charlar más tranquilos, y me siento. Fue hace muchos años en uno (un hotel alojamiento) que queda por Núñez. Ahora, vivo sola y es más fácil todo".