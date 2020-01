El abogado de Erica Basile, quien denunció por "abuso sexual" a Pablo Rago, confirmó que el actor está imputado por abuso sexual.

"A pesar del lamentable accionar de la justicia, que tardó más de diez días en encontrar un juez que se hiciera cargo del caso, ya se formalizó la presentación ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional 54. Alejandro Cipolla", comentó en declaraciones a la AM 1300 La Salada. Luego agregó: "Está imputado, se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en dónde se va a encontrar. Los peritajes se van a realizar entre enero y febrero, y si confirman que hubo abuso vamos a solicitar la prisión inmediata".

"Recordemos que son los peritajes los que marcan si la mujer está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio de abuso", agregó el letrado.

Como se está por estrenar la película El Robo del Siglo, en la que Rago tiene un rol protagónico, Cipolla sostuvo que si él fuera el abogado del actor "no le aconsejaría ir" porque "analizándolo fríamente, a nadie le va a interesar otro tema más que este. No creo que se vaya a presentar. Tiene la estrategia del olvido. Si vos te fijás, muchos programas de televisión, que son amigos, no tocaron el tema".