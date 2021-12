En una medida "precautoria", la justicia prohibió hoy al actor Fabián Gianola acercarse a una de sus presuntas víctimas de abuso sexual, en una causa en la que se investiga su responsabilidad otros seis casos de ese mismo tipo.



Así lo dispuso la titular del juzgado criminal y correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, quien decidió que por el término de 60 días, el actor deberá estar a más de 200 metros de donde se encuentre la víctima Viviana Aguirre, y tampoco podrá acercarse a su domicilio ubicado en la ciudad de La Plata.



La decisión judicial implica "suspender todo tipo de contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada con relación a la nombrada".



Aguirre, representada por el abogado Gustavo D'Elía, acusó a Gianola haberle dado "un beso en la boca sin su consentimiento", el 16 de mayo de 2019, en el programa radial "Estamos de Vuelta", que emitía "Radio Colonia" y también de haberla manoseado en el mismo programa el 22 de mayo del mismo año.



Gianola deberá declarar el próximo viernes a las 10, de forma virtual, por siete episodios de presunto abuso, y como parte del proceso penal que se inició el 3 de junio del 2019 con la denuncia de otra de las víctimas.



El actor está acusado de abusos sexuales en grados diversos, algunos con acceso carnal incluido.



La jueza encargó la investigación a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra la Mujer, a cargo de Mariela Labozzetta, que hasta ahora recabó siete casos de abuso que habrían sido protagonizado por el actor.



D'Elía, el abogado de Aguirre, afirmó que la situación del actor es "incómoda" porque tiene que "declarar sobre siete hechos" de los que se lo acusan y advirtió que existen "muchas" probabilidades de que se dicte una orden de detención preventiva para evitar una posible fuga.



"Técnicamente hablando está complicado porque tiene que declarar sobre siete hechos distintos en diferentes momentos con dos denunciantes totalmente distintas", dijo D'Elía en declaraciones a Radio 10.



Ayer, Gianola aseguró que estaba "muy tranquilo, muy bien" y que confiaba "plenamente" en su equipo de abogados, al tiempo que subrayó que "todo va a salir a la luz y todo se sabrá; todo va a salir muy bien", al hacer breves declaraciones a Mitre Live, un ciclo de Instagram de Radio Mitre.



En tanto, el colectivo de Actrices Argentinas escribió ayer en su cuenta de Twitter que "los hechos por los que se lo imputa ocurrieron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y sus víctimas fueron desplazadas de sus trabajos. El miedo y el silencio ya no nos pertenecen".



D'Elía consideró que la defensa de Gianola "le va a sugerir que no declare" en la audiencia citada para el viernes a partir de las 10 vía Zoom porque debe responder "sobre siete hechos, lo que lo va a poner en una situación incómoda".



Asimismo, al ser consultado sobre una posible orden de prisión preventiva sobre Gianola, D'Elía dijo que son "muchas" las probabilidades de que ocurra.



"Aumenta el peligro de fuga. Lo que va a buscar la jueza es el aseguramiento de imputado frente al proceso penal. Si él se escapa se detiene el proceso penal", advierte.



Sobre el caso de su defendida, el abogado narró que la locutora y productora Viviana Aguirre "conoció al imputado Gianola en el canal 26 de televisión cuando estaban haciendo 'Noche Selfie', un programa que se emitía a la noche. A raíz de eso comienza un proyecto que se plasmó después en Radio Colonia".



"A raíz de todo esto comenzó todo lo que después provino en la denuncia correspondiente, donde Viviana siendo su productora se encontró con que este actor, aprovechándose de su simpatía y su modo de hacer humor, siempre salía con algo que no era nada agradable para su productora y por su condición de mujer", detalló.



La situación "se fue agravando con el tiempo, -contó D'Elía- hasta que llegamos a la altura del 16 de mayo hasta el 22 del 2019 que fueron los días en que Viviana denuncia tocamientos", que fueron caracterizados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) como "abuso sexual".



Al respecto, el abogado sostuvo que se trató de "tocamientos inverecundos" y explicó que ocurren "cuando una persona de cualquier sexo le hace un tocamiento a otra de cualquier sexo y toca zonas pudendas, zonas íntimas".



En cuanto a los hechos delictivos, D'Elía dijo que son siete hechos por parte de dos denunciantes.



"Cuatro hechos por la otra víctima, una actriz reconocida, y tres hechos por Viviana Aguirre, mi defendida. La otra víctima tiene delitos más gravosos. Estamos hablando del artículo 119 del Código Penal", los cuales van desde acceso sexual con acción carnal hasta abuso sexual simple.



En caso de probarse los hechos delictivos, la "pena va de 8 a 20 años", detalló el abogado, en referencia a la pena por abuso sexual con acceso carnal, el cual "subsume al resto de las penas".