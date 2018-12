Celeste Cid es una de las famosas más importantes de la Argentina que revoluciona las redes cada vez que aparece.

En esta oportunidad, lo que dio que hablar fue un comentario que hizo una seguidora sobre la foto que compartió la actriz.

La follower la llamó “paquera” y la famosa respondió. El “insulto” deriva de la adicción al paco, en referencia a los problemas de drogadicción que Cidatravesó hace casi una década.

“No entiendo tu mensaje”, comenzó diciendo la ex protagonista de “Las Estrellas“. “Si es lo que ‘entiendo’, más que responderte: te deseo mucho amor en tu vida para que las cosas que emitas sean amables y con buenas intenciones… ¡Beso grande!”, cerró enfurecida.

Consultada en una entrevista sobre su adicción a las drogas, Celesteconfesó que “la verdad es que fue un momento muy triste, muy feo que no se lo deseo a nadie. Me parece que lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que fue ese momento. Encontré algo de, por supuesto, no querer estar nunca más en ese lugar y también mucho trabajo interno porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesar”, había dicho hace poco la actriz con respecto a esa época.

La artista reencarnará a Susana en la serie de Monzón y hace unas semanas reveló qué le dijo la diva de los teléfonos. “Hablé con ella la semana pasada, es muy dulce, muy calma, muy angelada, como todos la conocemos. Estaba contenta. Me contó un par de cosas que estuvieron buenas”, aseguró la ex mujer de Michel Noher en una entrevista.

La ficción será producida por Disney Media y Pampa Films y se estrenará en 2019.

Fuente: Radio Mitre