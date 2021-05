Sea como freelancers o contratados para estudios internacionales, artistas sanjuaninos del dibujo exploran las posibilidades infinitas que les brinda la virtualidad para buscar una proyección profesional en un vasto y competitivo mundo. Pertenecientes a una generación de jóvenes creativos, son varios los que exportan sus talentos a Norteamérica, parte de Europa y también Asia. En esta camada, DIARIO DE CUYO logró contactar a Nicolás Touris, Antonio Acevedo, Joel Salinas, Agustín Rivera, Gerardo Ruiz, Jimena Miguelo y Gustavo Giménez, quienes desde la ilustración se desempeñan en diferentes áreas vinculadas a la industria editorial (libros, comics y novelas gráficas), como también de la animación y el diseño artesanal de marcas. En un muy sintético recorrido, ellos cuentan cuáles son sus principales proyectos en curso y otros terminados; pero también dan algunos consejos claves para principiantes que quieran construir sus trayectos profesionales.

Nicolás Touris, trabaja junto a un guionista norteamericano el comic Mis Adventures.



Nico Touris es artista dibujante asociado al comic y a un estilo de dibujo con fuerte influencia cartoon o caricatura. En este momento, trabaja ilustrando la historieta Mis Adventures junto al guionista norteamericano Joseph Michael para la editorial Scout Comics.

Touris afirmó que las mejores oportunidades se dan en el exterior, puesto que opinó "en el país no hay una industria del comic consolidada. Como así también en el campo de la animación, con lo cual estoy incursionando ahora". Una de las ventajas y en esto coinciden todos, es el tipo de cambio. Trabajar como freelancer para clientes particulares o estudios independientes en el extranjero es más rentable hoy que hacerlo en el país. Pero, "nada es estable, como autónomo, a veces ganás bien una temporada y otras no obtenés casi nada. Pero algo clave, además, es dominar bien el inglés y expresarse de forma segura y creíble".

Antonio Acevedo trabaja en varios comics para Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Antonio Acevedo está vinculado a producciones como Uncrime (Bielorrusia), Marbleheads (Estados Unidos), Rascal (Noruega) y Physeo (Estados Unidos), que ronda entre el comic, fondos para animación e ilustraciones mnemotécnicas entre otras producciones.

Acevedo apuntó sobre cómo es el entorno del dibujante, donde hay un mercado internacional altamente exigente y competitivo: "Para trabajar en cómic, implica muchas horas de trabajo, hay mucho cariño y esfuerzo, pero es un mundo muy particular en el que no todos lo consumen y es menos visible que el de la animación audiovisual. Además, este último es el mejor pago. Si no la pegás en una editorial grande, estás condenado a la periferia", reconoció.

Actualmente, los dibujantes en su mayoría y dependiendo en cómo enfocan sus trayectos, aprovechan la plataforma Fiverr, que les facilita orientar y exponer sus portfolios a potenciales clientes que lo contraten según el rubro o categoría.

Jimena Miguelo, entre varios proyectos, desarrolló el personaje Thia para Estados Unidos.



Esta herramienta es aprovechada por Jimena, quien hace diseños de personajes, fondos y conceptos con estilo de caricaturas. Actualmente, está con un proyecto colaborativo para España, sin nombre oficial todavía, para que sea luego vendida a una productora audiovisual.

Su tarea es diseñar accesorios, props o elementos que interactúan con los personajes animados. "La forma de trabajar no ha cambiado, pero sí la visibilidad y las posibilidades para seguir perfeccionándose en busca de equipos profesionales con más experiencia", opinó.

Gerardo Panda Ruiz, especializado en el lettering artesanal para letras y logos de etiquetas y comics.



Por su parte, Gerardo "Ruiz" Panda, es ilustrador y caligrafista, especializado en el lettering, un campo de gran importancia en el diseño de logos y letras en las publicaciones y etiquetas.

Trabaja para particulares de Estados Unidos y para el estudio Mukii de India. Desde su experiencia, expresó que la clave para hacerse un camino es "posicionarse con una imagen y presentación profesional; y cumplir con tiempos de entrega. El mundo exige mucho calidad y efectividad, si se cumple, hay recompensa económica".

Joel Salinas desarrolla personajes ilustrados para juegos de rol personalizados para Estados Unidos.

Por su parte, Joel Salinas diseña personajes de juegos de rol, al estilo Calabozos y Dragones para clientes norteamericanos. Él aconsejó que "hay que orientarse a lo que uno como dibujante le gusta.

Hay que organizarse como uno puede y de acuerdo a los compromisos que se asumen. Lo más importante es entregar a tiempo los trabajos. Hay que ser constante, porque siempre hay un nicho por donde entrar a competir. Las posibilidades son muy amplias tanto para el comic, para la animación y los videojuegos".

Agustín Rivera hace ilustración de personajes para libros infantiles extranjeros.



Agustín Rivera se encarga de hacer portadas y covers de páginas y personajes para libros infantiles para Australia, Estados Unidos, Italia y Alemania.

De acuerdo a su punto de vista, reflexionó que si bien hay mucha demanda internacional, hay que saber en qué rubro moverse. Y que en la ilustración, la experiencia del dibujante madura lentamente: "Es un laburo a pulmón, de hormiga y solitario. No hay escuela que te dé el título y al toque ya tenés un puesto. Hay que saber construir un portfolio y es lo primero que ayuda a la hora de promocionarse".

Gustavo Giménez se especializa en el tratamiento de color de páginas de comics independientes de Estados Unidos.

Finalmente, Gustavo Giménez, que ya hace cinco años se dedica a crear plenos o flats de color, efectos especiales y coloreado de páginas de comics, actualmente hace entregas para Mith Smith y Snake of God, ambos norteamericanos y también otros trabajos para un pintor canadiense que está desarrollando su propio comic book. "Hoy el campo se abrió mucho durante la pandemia.

Las grandes editoriales quedaron desestabilizadas con las producciones impresas, entonces se volcaron más al web comic. Entre grandes sellos y los independientes, se ha nivelado mucho y eso favorece más oportunidades de trabajo para los ilustradores. Pero eso incrementa mucho más la competencia. Si no entregás a tiempo tu trabajo, perdiste. Contratarán a otro".