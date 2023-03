"Cantando crecemos más felices y podemos transformar la realidad en alegría duradera. Nuestra promesa es luchar cantando por paz y felicidad, acordando voces, voluntades y talentos para abrir el corazón de la comunidad, para que crezca y se revitalice desde la música, el consenso, el buen humor y la alegría. Proponemos un canto alegre, consciente, solidario y no violento; comprometido con la evolución de la especie, el cuidado de la nave y la revolución de las ideas, para que los cambios sean para el bien común... siempre. El mejor instrumento, somos nosotros mismos", estas palabras surgen de un diálogo imaginario entre Raúl Castro Breccia y su álter ego, llamado Tintabrava, que están plasmadas en un libro autobiográfico y que siguen vigentes hoy más que nunca. De este intercambio sale, casi como un manifiesto, una vida que inició desde las calles de Montevideo. Con melena blanca, pero con una sabiduría curtida por las noches de bohemia y milonga en los tablados de carnaval, el murguista legendario cruzará el Río de la Plata para asumir un nuevo desafío: Estar en suelo cuyano y demostrar -una vez más- que es el soñador "que quiere hacer cantar al mundo". Acompañado por Falta y Resto, Tintabrava y el Bandón Murguero, hará por primera vez en San Juan un recorrido apasionado por las cinco décadas del cancionero popular uruguayo, este sábado 18, el Teatro Sarmiento (ver Dato).

El espectáculo rinde tributo a aquellas canciones que se volvieron himnos populares y al mismo tiempo es un homenaje a grandes autores como Jorge "El Choncho" Lazaroff, Julio Julián, Jaime Ross, Pitufo Lombardo y otros artistas orientales que le dieron honor al género de la murga. Como explicó en una comunicación con DIARIO DE CUYO, Castro se toma una licencia para experimentar lo que define como "murga de cámara", por sus nuevas formas de acompañar y arreglar las canciones. Es una mezcla que la llama como "Murgotán" y que estrenará este fin de semana. El artista uruguayo, mencionó cómo surgió la oportunidad de venir a la provincia. "Tuvimos un taller de formación en San Juan que fue maravillosa la receptividad. Así que decidimos incorporarla a la gira. San Juan es un campo fértil para que la murga y el tango entren en esta fusión nueva que inventamos y que seguramente conquistará a sanjuaninas y sanjuaninos en una noche fantástica de teatro y comunicación", contó Raúl y además conceptualizó sobre esta propuesta de Murgotán: "para nosotros la murga es una comedia musical política y el tango es una tragedia musical política. Es la esencia misma del teatro cantado lo que haremos, contando la historia de Tintabrava, un humilde murguista que por razones del destino se convirtió en poeta para hablar de los aconteceres de sus pueblos, tanto el uruguayo como el argentino". Tintabrava -explicó- es un murguista poeta bautizado por un borracho en un boliche y como fue censurado (por la dictadura cívico-militar) el borracho vio que en su carpeta de anotaciones, estaban los versos tachados le dio el apodo: "flaco, vos sí que andás con la tinta brava". Castro Breccia, debutó como letrista a los siete años en la murga Los Caminantes. Dirigió las murgas Los Penados Mercantes, Solymar y fundó el grupo Patria Libre. Fue jugador profesional de básquet y hasta trabajó como redactor en los semanarios Las Bases y Orsai y los diarios El País y La República. Pero su obra cumbre fue la creación en 1980 del colectivo Falta y Resto. Con dicha murga traspasó las barreras del carnaval siendo el primero en invitar mujeres y ha recorrido el mundo, con más de 5 mil funciones. También ha escrito textos para otros conjuntos de carnaval. Ha compuesto éxitos en sociedad con Jaime Roos y varios referentes conocidos. Sin embargo, esta es la "oportunidad perfecta" de subirse al escenario para interpretar en persona sus propias canciones: "es la historia de mi vida y de Tintabrava, mi otro yo, siento que culmino con una obra de vida, de poesía, de canto y de música. Desde allí, haré lo posible para que la gente sea mejor, más solidaria y más simpática. La esencia de Tintabrava es la justicia, la verdad, los valores humanos más importantes", señaló.

A través del arte murguero, él puede revisar y reflexionar sobre la historia y lo que une y separa, tanto idiosincrasias como identidades, de uno y del otro lado del Río de la Plata. "Lo que nos une, es una misma historia y un mismo destino. Garaycochea una vez me dijo en un estudio de radio: sabés qué pasa flaco, los uruguayos somos argentinos viviendo en territorio brasileño. Eso me hizo reír pero es cierto. En definitiva tiene que ver con las ideas de Artigas. Artigas decía que somos todos parte de un mismo pueblo. Los pueblos unidos del sur. Pero por los intereses británicos que prevalecieron, su dominación creó esta división entre uruguayos y argentinos. Pero sí, sin duda, creo que debemos ser una misma patria". La mirada del murguista, de pertenencia a una misma raíz regional, tiene correlación con estas tendencias de fusionar el género murga con otros sonidos autóctonos sudamericanos. Y se vuelve evidente en las provincias argentinas. "Esto es lo que provoca y nos une. Fusionar es un vaso comunicante cultural que por abajo une a los pueblos y no se puede separar por arriba. Por lo tanto, me parece muy bueno esto que hacemos los artistas. Somos los encargados de hacer puentes de belleza, sensibilidad y cariño para que los pueblos sean más felices", sin embargo, en términos futboleros bromeó un poco: "entre las dos selecciones, tenemos la mayor gloria per cápita, sumamos ocho copas del mundo en total (se reía) y felicito a todos los argentinos de haber ganado el mundial". Dicho esto, Castro (Tintabrava), con su ritmo y poesía luminosa -impregnada de militancia, carnaval y fútbol- hará la gran llamada para hacer bailar y cantar al público sanjuanino.



DATO

Tintabrava y el Bandón Murguero. Sábado 18 de marzo. 21hs. Teatro Sarmiento. Entradas: $4.500 y $5.000. www.entradaweb.com.ar