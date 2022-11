Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña, dio una entrevista exclusiva en el ciclo Todo por tí, conducido por Cecilia Bolocco en el Canal 13 de la televisión chilena. Entre tantos temas que se tocaron en la conversación -cuestiones íntimas y familiares, sus amores, sus hijos-, se destacaron el recuerdo de su nieta Blanca -fallecida en septiembre de 2012- y además que reveló que su hijo se “casó” con Eugenia La China Suárez.

Por momentos, Vicuña también participó de la conversación y dejó algunas respuestas. Una de las primeras cosas que se vieron fue el living de la casa de Isabel. Benjamín le mostró a Bolocco un retrato en blanco y negro de su abuela, Blanca Morandé. “Y yo a mi hija le puse Blanca por ella”, contó haciendo alusión a la nena que tuvo con Carolina Pampita Ardohain. En otra pared, había un retrato de Blanca. “Esa es una pintura que hizo una amiga de mi mamá, y la encontré tan bonita porque retrata como una expresión con una mirada de costado, con una dulzura y un amor infinito”, dijo el actor.

“Siempre le digo a Benjamín: esa vida hay que honrarla. Ha sido una cosa maravillosa con lo de Blanquita cómo ha podido levantarse, cómo ha podido volver a creer en el amor, volver a apostar por la vida. Yo hubiera sido incapaz. Creo que los seres humanos cuando tienen esas pérdidas tan profundas y tan grandes, hacen una apuesta de nuevo por la vida. Porque tienes dos posiciones: sumirte en la amargura más profunda o salir fortalecido, volver a amar”, dijo por su parte Isabel.

“En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella”, contó Benjamín al respecto en otro tramo de la conversación.

En otro momento de la entrevista, cuando Vicuña, Isabel y Bolocco estaban cenando, el actor se refirió a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. “Una de las cosas que aprendí de los ires y venires de mis padres es que fueron muy felices independientes después de separarse, que existen las segundas oportunidades”, dijo Benjamín.

Ese fue el pie para que la conductora lo apurara al preguntarle si alguna vez le iba a dar el gusto a su mamá de verlo casándose. “¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?”, quiso saber Bolocco y le dirigió la pregunta a Isabel. Pero Vicuña intervino para apuntarle: “A esta altura es más para una teleserie”.

Y su madre, lo interrumpió para revelar que se había “casado” con La China. “¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’... Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, le preguntó ella a su hijo. “No, no fue un rito. ¡No mamá, no!”, cerró él, mitad en broma, mitad en serio.