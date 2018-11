No fue la primera ni única vez que un participante del Bailando llega a la pista en medio de la polémica de ser evaluado por un jurado compuesto por algún familiar o persona con la que mantuvo una relación afectiva; pero sin embargo el hecho que Inés Storck –la mamá de Laurita Fernández- participara este año dio pie a innumerables quejas de otros participantes.

Fue la pareja de Mariela Anchipi (que reemplazó por lesión a Natalie Weber) e Iván Anrriquezllegó al voto telefónico junto a Inés Storck y Facundo Arrigoni luego de que el jurado salvara a Sol Pérez, que ayer por la mañana renunció al certamen pero a la tarde se arrepintió. Pero en esta ocasión, el voto del público, que la salvó en la ronde de hits de Luis Miguel, no le fue favorable y perdió por 50,19 por ciento de los votos contra 49,81; una mínima diferencia que, sin embargo, la dejó fuera.

"No pensaba llegar hasta acá. Di todo lo que podía. El Bailando me cambió la vida, la forma de vivir, te quiero agradecer a vos y a todos los que trabajan acá, que siempre me trataron muy bien y me hicieron sentir cómoda. Estoy muy contenta, no pensé que iba a durar tanto", le dijo Inés a Marcelo Tinelli en su despedida del ciclo.