Después de que Antonela Roccuzzo viajara con sus hijos a Rusia para asistir al tercer partido de la selección argentina en el Mundial 2018 y acompañar a Lionel Messi, la mamá del futbolista sorprendió con un insólito cruce mediático en televisión.

Macarena Lemos, quien saltó a la fama hace algunos años cuando aseguró que fue amante del futbolista, estuvo invitada este lunes a Los ángeles de la mañana y recordó un supuesto escándalo que protagonizó con Celia Cuccittini en un supermercado de Rosario.

"A los dos años, me la cruzo en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome. No sé por qué, nunca supe por qué. Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", aseguró la mediática.

"Medio que me amenazó así que hice una denuncia porque mi familia vive allá en Rosario. Yo tengo que cuidarlos y no sé qué poder pueden llegar a tener. No pasó más nada", agregó Lemos.

Minutos más tarde, el conductor del programa leyó un mensaje que le llegó de la mamá de Lionel Messi, que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en vivo. "Me dijeron que está en tu programa y me gustaría que aclares que es todo mentira lo que cuenta. Lo juro por mis nietos", comenzó la mamá del delantero de la selección argentina.

"Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo: 'Hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos'. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije: '¿Sos vos la que se hizo famosa por decir que que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar'. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui", continuó Celia, según de Brito.

"A los días me llegó una citación a la que jamás fui y tengo muchos testigos de ese día. Te imaginás que habiendo mucha gente que me conocía ese día, no voy a hacer semejante papelón", concluye el mensaje que envió la mamá de Messi desde Rusia.

Macarena Lemos siguió hablando y la madre de Messi envió un audio en el que expresó su furia contra la mediática. "Mirá si yo me voy a acercar a ella. ¿¡Quién es?! Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto así que que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella. No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!", aseguró Celia Cuccittini sorprendiendo por dar declaraciones sobre la vida privada de su familia.

