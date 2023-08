Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi permanecen en Estambul, a donde llegaron la semana pasada junto a sus hijos y Nora Colosimo -la madre de la conductora-, que también viajó junto a su actual pareja, aparecieron chats que datan de meses atrás, cuando el matrimonio atravesaba una fuerte crisis, y los padres de ella se unieron para intentar evitar que la modelo viajara a Turquía.

Es que Nora y Andrés Nara -el padre de la empresaria- están separados hace más de 10 años, y no mantienen un buen vínculo, pero cuando se trata de sus hijas hacen lo que sea por su bienestar. El hombre confirmó que existió la conversación a la que Yanina Latorre tuvo acceso y que leyó el jueves por la noche en la emisión de LAM, programa que está conduciendo durante las vacaciones de Ángel de Brito.

En el ciclo, además, estaba Alicia Barbasola -actual mujer de Andrés Nara- como angelita invitada, mientras que él la acompañó, se quedó detrás de cámara y le acercaron un micrófono para hablar sobre los mensajes que se dieron a conocer ahora y que corresponden al pasado. Así las cosas, Latorre contó el contexto de aquella conversación entre Nara y Colosimo. “Fue en la época de la infidelidad de Mauro con la China Suárez. Nora llamó a su ex para que intercediera por Wanda y lograra que terminara la relación ya que lo consideraba una persona tóxica para su hija”, indicó la panelista.

“Parece ser que al principio Nora no quería que ella siguiera con Icardi porque él tiene un carácter... Y yo tengo textuales donde Nora te habla a vos y te pide ayuda”, le dijo Yanina a Andrés Nara y leyó uno de los mensajes que Nora le envió a su exmarido: “Es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad”.

De esa manera, Nora Colosimo le pidió ayuda a su exmarido para que interviniera y hablara con su hija, que por ese entonces estaba distanciada con Icardi, para que no regresara a Estambul. Finalmente, decidió que ella y sus hijos mayores se quedaran en Buenos Aires mientras estaba al frente de las grabaciones de Masterchef, y sus hijas menores completaron la escolaridad en Turquía junto a su padre.

“Es muy difícil, no sé de dónde sacaron eso...”, se mostró sorprendido Andrés Nara y confirmó la existencia de aquellos mensajes e indicó que tuvieron lugar entre fines del año pasado y principios de este: “Sí, había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas”. Por su parte, detalló que hasta hace poco hizo “una especie de campaña” junto a su exmujer para que su hija no regresara a Turquía, pero que todo cambió dos semanas antes de que Wanda recibiera el diagnóstico médico sobre su enfermedad, porque él y su actual pareja habían vivido una situación mediática que a su familia no le gustó.

“Previamente, siempre estuve presente. Nora siempre me consultaba. Estuvimos mucho tiempo casados y sabe hasta dónde puedo llegar”, aseguró y contó que por ese entonces quedó en hablar con su hija. “Es muy complicado porque ella dirá que los niños terminan sus clases allá en mayo y después va a ver, pero son cuatro meses que serán eternos para todos si él se pone malo”, le respondió Colosimo, preocupada por Wanda. “Le propuse quedarse y arrancar acá en marzo, hasta escuela le conseguimos, enfrente de Santa Bárbara, y la dio vuelta otra vez y ya se van el 13″, siguió, haciendo mención a que Icardi habría interferido en la decisión de la conductora que había aceptado viajar.

Luego, Yanina Latorre contó que cuando finalmente Wanda se quedó en el país e Icardi siguió en Estambul, a Colosimo no le habría gustado nada el acercamiento de su hija con Elián Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante-. “Cuando Nora se emperra en que Wanda se quede acá, empieza a pasar todo lo de L-Gante, Nora recula y se arrepiente de convencerla y de que se separe. Cuando Zaira y Nora vieron que ella estaba enamorada de L-Gante, que salía y era todo un desconche, dijo ‘qué vuelva a Estambul’”, reveló la conductora provisoria de LAM.

Andrés, por su parte, aseguró que no presenció ninguna de las situaciones que su exmujer le describió entre su hija y su yerno, pero que sí notaba “muy nerviosa a Wanda”, y le manifestó su preocupación al respecto. “Nerviosa por las situaciones que estaban pasando. Había conversaciones de pareja y yo quería saber hasta qué punto era el problema. Situaciones personales de ellos, había tensión porque ella estaba, no sé, con L-Gante, y él había estado con otras señoritas. Se ve que había conflictos”, detalló Nara.

Luego ocurrió la situación mediática con su pareja, levantaron el perfil, lo que a Wanda y al resto de su familia no le gustó y decidieron volver a alejarse. Después comenzó la situación médica de su hija y él ya quedó excluido de los detalles y se enteró de todo a través de los medios y de los posteos de la conductora en las redes sociales. Incluso cuando supo que finalmente viajó a Estambul con Icardi y sus hijos, viaje del que también participó Nora.