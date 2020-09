El banco digital creado como proyecto de extensión dentro Rectorado de la UNSJ, servirá para recopilar y clasificar los registros fotográficos como documentos históricos de la vida social y urbana de la ciudad. El sitio es abierto y público. Pueden realizarse aportes y donaciones a laimagenpensativa@gmail.com

El 15 de enero de 1944, a las 21 hs, el desastre natural sepultó no sólo a más de 10 mil víctimas, sino también redujo a escombros la antigua Ciudad de San Juan. Sin embargo, las pistas de aquel pasado se encuentran en las fotografías de la época, como documentos testimoniales que servirán para reconstruir la memoria urbana. Su búsqueda y recopilación son parte esencial de la misión que encaró un grupo de investigadores, académicos y aficionados locales, con el propósito repensar la historia urbana, cultural y social sanjuanina. Así nació el proyecto "La imagen pensativa", un espacio de extensión universitaria e investigación, financiado por la Secretaría de Extensión del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

El equipo que lo conduce es interdisciplinario y está integrado por 10 miembros, que dentro de sus líneas de acción crearon un banco de imágenes digitales de acceso público, libre y gratuito con un catálogo de más 300 documentos sobre la historia urbana y cultural local. Dicho material estará a disposición para ser consultado y compartido por investigadores, docentes, creadores y público en general. El banco está concretado en el sitio web www.laimagenpensativa.unsj.edu.ar y entrará en funcionamiento a partir de la próxima semana. En él se encuentran registros que datan del siglo XIX, como fotografías de la década del '30 y también de la segunda mitad del siglo XX, cuyos contenidos son desde eventos sociales y públicos, edificios o acontecimientos históricos y culturales, en el que la ciudad siempre está como el escenario colectivo. Estructurado en cuatro ejes temporales (Preterremoto; Terremoto; PostTerremoto y Actualidad), el sitio es dinámico y de constante actualización, donde cualquier particular podrá aportar su material para enriquecer la colección, pero además, con la posibilidad de realizar comentarios y e información relevante sobre las imágenes para ampliar su base de datos; y además, de participar activamente en tareas de inventariado y clasificación.

El licenciado Marco Mallamaci es director del equipo conformado por Virginia Moreno, Pamela Ceballos, Paula Farias, Marcelo Gómez, Viviana Guardia, Luis Kerman, Sofía Manrique, Sonia Parisí y Jorge Ruiz. Cada uno interviene desde distintas articulaciones entre el Instituto de Expresión Visual (IEV - FFHA), el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE - FACSO), el colectivo Croquiseros de San Juan, el Departamento de Sociología (FACSO) y el grupo de Fotógrafos Independientes de San Juan (FISJ).

Febrero de 1934. Al día siguiente de un levantamiento en armas contra el gobierno, un grupo de personas observa los destrozos en las calles céntricas. Colaboración del Archivo General de La Nación.

La necesidad de llevar adelante esta tarea de construcción de la memoria visual y documentada se fundamenta, según Mallamaci, en que "hay una relación muy particular de la sociedad sanjuanina con su historia. La conocemos, más o menos un poco, pero todos estamos atravesados por el terremoto. Es curioso que en una ciudad joven y moderna, no encontramos las huellas de esa tragedia, no están a la vista cotidiana", contó. Si bien es cierto que existen numerosos trabajos de investigación al respecto, tanto en la UNSJ como en otras instituciones como el Museo de la Historia Urbana; Mallamaci consideró que es necesario que salga a la luz: "Para nosotros es fundamental en el sentido de proyectarnos como sociedad. San Juan necesita de un trabajo urbanístico virtuoso que tenga presente su historia, no solo como símbolo, sino también con sus problemáticas específicas, porque no se puede construir una ciudad desde una nada histórica", concluyó.

Ciudad de San Juan 1944. Un grupo de personas transitan las calles céntricas meses después del terremoto. Colaboración del Archivo General de la Nación.

El tren. El transporte más utilizado por los sanjuaninos y que fue vital para ayudar con provisiones y materiales a la población, luego de la catástrofe natural.