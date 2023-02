El creador de la "Cumbia 420" no suele ahorrar con sus antojos, pero volvió a sorprender al mostrar imágenes de su último modelo adquirido. Nada más y nada menos que una Ferrari. Soltero y gastador, Elian se compró un vehículo de alta gama para enloquecer a todo su público. Fue a una concesionaria de autos de lujo con todo el equipo que siempre lo acompaña para no dejarlo solo por su gran popularidad. Él llegó al lugar con una bolsa con 569 mil dólares para pagar en efectivo una F-458 Italia 4.5. Al precio del dólar oficial, la cifra equivale a un total de 108 millones de pesos. Este auto se sumó a una larga colección que tiene en su poder. Pero no caben dudas de que esta Ferrari negra es el más caro de todos ellos y que seguramente lucirá en cualquier evento donde sea contratado.