Graciela Alfano, panelista de Los Ángeles de la Mañana, suele ser noticia por sus enfrentamientos con sus compañeras de programa. Sin embargo, algo que la ha caracterizado en los últimos tiempos ha sido su activa presencia en redes sociales.

Desde que regresó a la televisión como parte de las angelitas, Graciela Alfano suma seguidores y postea a diario el look con el cual sale al aire. Lo hace siguiendo un estilo de imagen que muchas famosas han elegido: mostrando restos de decorados, cables y partes de los estudios de televisión.

Una de las últimas imágenes que compartió la panelista la muestra en cuclillas. La pose sirve para demostrar el perfecto estado de salud que posee. El detalle que no tuvieron en cuenta al momento de sacar las fotos, y que tuvieron que “ocultar” con un editor de imagen, fue que, al abrir las piernas, se veía parte de la entrepierna de la “angelita”.

“La caja negra contiene todos los secretos”, aseguró un seguidor. Otro se quejó: “Nos censuraron una parte importante! Jaja”. La foto no se bajó y “Grace” no habló al respecto. Seguramente el pequeño “error” de edición los tomó desprevenidos y sin un editor de fotos más avanzados. La “caja negra” no es más que un pequeño recurso utilizado en el “Paint” de las computadoras.

Recientemente Alfano anunció una noticia que le cambió la vida. “Estoy muy feliz”, dijo Alfano en LAM, antes de contar que Gonzalo Capozzolo la convertirá en abuela.

Fuente: Radio Mitre